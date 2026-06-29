लीची से नाश्ते में बनाकर खाएं ये 5 अंतरराष्ट्रीय व्यंजन, स्वाद भूल पाना होगा मुश्किल

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लीची के राइस बॉल्स

राइस बॉल्स तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन क्या कभी लीची के राइस बॉल्स बनाए हैं? इसके लिए उड़द की दाल और चावल को पानी में भिगो दें, फिर उन्हें पीसकर घोल तैयार करें। इस घोल में बारीक कटी लीची मिलाएं और थोड़ी देर खमीर उठने दें। अब बॉल्स पकाने वाले बर्तन में तेल लगाकर इस घोल को डालें और भाप में पकाएं। यह बॉल्स खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और सेहत के लिए भी अच्छी हैं।