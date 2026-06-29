लीची से नाश्ते में बनाकर खाएं ये 5 अंतरराष्ट्रीय व्यंजन, स्वाद भूल पाना होगा मुश्किल
क्या है खबर?
लीची एक ऐसा फल है, जो गर्मियों में आता है और इसका मीठा स्वाद हर किसी को पसंद आता है। क्या आप जानते हैं कि लीची का उपयोग करके कई अंतरराष्ट्रीय नाश्ते के व्यंजन बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको लीची से बनाए जाने वाले 5 आसान और स्वादिष्ट नाश्ते के व्यंजन की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप अपने घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। इनका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।
#1
लीची का फ्रूट सलाद
लीची का फ्रूट सलाद एक ताजगी भरा नाश्ता है। इसके लिए आपको ताजे फलों, जैसे आम, खरबूजा, तरबूज और अंगूर के साथ कुछ लीची लेनी होगी। सभी फलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और एक बड़े कटोरे में मिला लें। अब इसमें थोड़ा नींबू का रस निचोड़ें और पुदीने की पत्तियां डालें। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के विटामिन और मिनरल होते हैं।
#2
लीची का मीठा पैनकेक
लीची का मीठा पैनकेक एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले गेहूं के आटे में दूध, , मीसे हुए केले, चीनी और बारीक कटी हुई लीची मिलाकर घोल तैयार करें। अब तवे पर थोड़ा तेल लगाकर इस घोल को डालें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें। इसे गर्मा-गर्म परोसें और ऊपर से लीची और शहद या मेपल सिरप डालकर खाएं।
#3
लीची की स्मूदी
लीची की स्मूदी एक बहुत ही पौष्टिक पेय है, जिसे आप अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पीसने वाले यंत्र में थोड़ी मात्रा में दही, दूध, चीनी और बारीक कटी हुई लीची डालकर अच्छे से पीस लें। जब यह मिश्रण पूरी तरह से गाढ़ा बन जाए तो इसे गिलास में डालकर पुदीने की पत्तियां सजाकर परोसें। यह पेय न केवल ताजगी देता है, बल्कि शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है।
#4
लीची के राइस बॉल्स
राइस बॉल्स तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन क्या कभी लीची के राइस बॉल्स बनाए हैं? इसके लिए उड़द की दाल और चावल को पानी में भिगो दें, फिर उन्हें पीसकर घोल तैयार करें। इस घोल में बारीक कटी लीची मिलाएं और थोड़ी देर खमीर उठने दें। अब बॉल्स पकाने वाले बर्तन में तेल लगाकर इस घोल को डालें और भाप में पकाएं। यह बॉल्स खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और सेहत के लिए भी अच्छी हैं।
#5
लीची की बेसन की पकोड़ी
बेसन की पकोड़ी गुजरात का मशहूर नाश्ता है, जिसे आप लीची से भी बना सकते हैं। इसके लिए बेसन, सूजी, दही, बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और बारीक कटी हुई लीची लें। सभी सामग्रियों को मिलाकर घोल तैयार करें, फिर कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करके इस घोल को डालें और सुनहरा होने तक तल लें। इन सभी व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके नाश्ते को नया स्वाद देंगे।