कमजोर दिल के हो सकते हैं ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करने की न करें गलती

दिल की बीमारियां आजकल आम हो गई हैं। इसका मुख्य कारण है खराब जीवनशैली, गलत खान-पान और तनाव। दिल की बीमारियों में कई बार शुरूआती लक्षण दिखाई देते हैं, जिन्हें लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। आज हम आपको कमजोर दिल के कुछ शुरूआती लक्षणों के बारे में बताएंगे, जिन्हें नजरअंदाज करने पर आप हृदय रोग का शिकार हो सकते हैं और आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

#1 सांस लेने में दिक्कत होना अगर आपको रोजमर्रा के काम करने में सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो यह दिल की कमजोरी का एक संकेत हो सकता है। जब दिल पर्याप्त मात्रा में खून पंप नहीं कर पाता है तो फेफड़ों तक ऑक्सीजन कम पहुंच पाता है। इससे सांस लेने में दिक्कत होती है और बेचैनी महसूस हो सकती है। अगर आपको चढ़ाई चढ़ते समय या तेज चलने पर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से सलाह लें।

#2 सीने में दर्द होना अगर आपको सीने में दर्द और जलन महसूस हो रही है तो इसे नजरअंदाज करने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। दिल के दौरे से पहले सीने में भारीपन, जलन या दर्द जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। ऐसा कुछ भी हो तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएं और जांच करवाएं। सीने में दर्द होने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन दिल की समस्याओं का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए, डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।

#3 बार-बार थकान महसूस होना अगर आप बार-बार थकान महसूस कर रहे हैं तो यह भी कमजोर दिल का एक संकेत हो सकता है। जब दिल ठीक से खून पंप नहीं कर पाता है तो अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिससे आपको जल्दी थकान महसूस हो सकती है। अगर आपको रोजमर्रा के काम करने में ज्यादा मेहनत लग रही है और जल्दी थकान महसूस हो रही है तो बिना देरी किए डॉक्टर से परामर्श कर लें।

#4 पैर में सूजन आना अगर आपके पैर सूज गए हैं तो यह सामान्य बात नहीं है। जब दिल ठीक से खून पंप नहीं कर पाता तो खून वापस लौटने में असमर्थ हो जाता है और पैरों में जमा हो जाता है, जिससे पैर सूज जाते हैं। अगर आपका कोई पैर लगातार सूजा रहता है तो यह कमजोर दिल का एक बड़ा संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ताकि समय रहते समस्या का पता चल सके।