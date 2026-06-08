टाइफाइड के 5 प्रारंभिक लक्षण, जिन्हें नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

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भूख का कम होना

टाइफाइड होने पर भूख कम लगना या बिल्कुल न लगना भी एक अहम संकेत हो सकता है। इस संक्रमण के कारण पेट में सूजन और गैस की समस्या हो सकती है, जिससे खाना खाने का मन नहीं करता। अगर आपको भूख बिल्कुल नहीं लग रही है और खाना खाने का मन नहीं कर रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से मिलें। समय रहते इलाज कराने से आप इस गंभीर संक्रमण से बच सकते हैं।