टाइफाइड के 5 प्रारंभिक लक्षण, जिन्हें नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी
क्या है खबर?
टाइफाइड एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है, जो साल्मोनेला सीरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। यह संक्रमण आमतौर पर दूषित पानी या भोजन के जरिए फैलता है। इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना जरूरी है ताकि समय रहते इलाज किया जा सके। इस लेख में हम आपको टाइफाइड से जुड़े 5 ऐसे लक्षण बताएंगे, जिन्हें नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है।
#1
बुखार का बढ़ना और कम न होना
टाइफाइड का सबसे आम लक्षण है लगातार बुखार का बढ़ना और कम न होना। यह बुखार सामान्य बुखार से अलग होता है और इसकी तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होती है। यह बुखार दिन में भी आता है और रात में भी नहीं जाता। अगर आपको लगातार 103 से 104 डिग्री फारेनहाइट तक का बुखार हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और जांच कराएं।
#2
पेट दर्द और सूजन होना
टाइफाइड होने पर पेट में दर्द और सूजन होना भी एक अहम संकेत हो सकता है। इस संक्रमण के कारण पेट में दर्द, सूजन और गैस की समस्या हो सकती है। अगर आपको खाना खाने के बाद पेट में भारीपन या दर्द महसूस हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से मिलें। समय रहते इलाज कराने से आप इस गंभीर संक्रमण से बच सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।
#3
भूख का कम होना
टाइफाइड होने पर भूख कम लगना या बिल्कुल न लगना भी एक अहम संकेत हो सकता है। इस संक्रमण के कारण पेट में सूजन और गैस की समस्या हो सकती है, जिससे खाना खाने का मन नहीं करता। अगर आपको भूख बिल्कुल नहीं लग रही है और खाना खाने का मन नहीं कर रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से मिलें। समय रहते इलाज कराने से आप इस गंभीर संक्रमण से बच सकते हैं।
#4
सिरदर्द और कमजोरी महसूस होना
टाइफाइड होने पर सिरदर्द और कमजोरी महसूस होना भी एक अहम संकेत हो सकता है। इस संक्रमण के कारण सिरदर्द, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन और कमजोरी महसूस हो सकती है। अगर आपको लगातार सिरदर्द हो रहा है या आपको चक्कर आ रहे हैं तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से मिलें। समय रहते इलाज कराने से आप इस गंभीर संक्रमण से बच सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।
#5
दस्त लगना
टाइफाइड होने पर दस्त लगना भी एक अहम संकेत हो सकता है। इस संक्रमण के कारण दस्त लगना, मल का पतला होना या मल का बार-बार आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको बार-बार दस्त लग रहे हैं तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से मिलें। इन सभी लक्षणों पर ध्यान देकर आप जल्दी से जल्दी सही उपचार करा सकते हैं, जिससे टाइफाइड का संक्रमण गंभीर स्थिति में न पहुंच सके।