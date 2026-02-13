केसर बढ़ा देता है किसी भी चीज का स्वाद, इससे बने ये 5 पेय देंगे ताजगी

केसर को सबसे महंगा मसाला माना जाता है। यह न केवल खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग होता है, बल्कि कई पेय में भी मिलाया जाता है। यह एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुणों से भरपूर होता है और कई औषधीय फायदे देता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे केसर युक्त पेय की रेसिपी बताते हैं, जो सर्दियों के दौरान गर्माहट देने में काफी मदद कर सकते हैं और गर्मियों में ताजगी प्रदान कर सकते हैं।

#1 केसर वाला दूध केसर वाला दूध एक पारंपरिक और पौष्टिक पेय है, जो सर्दियों में खास तौर से पिया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें, फिर उसमें थोड़ी-सी केसर डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इसमें स्वादानुसार चीनी या शहद मिलाएं और इसे धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकने दें। इस पेय को हल्दी और इलायची के साथ भी बनाया जा सकता है, जिनके जरिए इसका स्वाद और पोषण बढ़ जाता है।

#2 केसर की चाय केसर की चाय एक खास और सेहतमंद पेय है, जिसका स्वाद चखते ही मन तृप्त हो जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी को उबालें, फिर उसमें केसर की पत्तियां डालें और कुछ मिनट तक पकने दें। अब इसमें चायपत्ती डालें और अच्छी तरह से उबाल आने दें। इसके बाद छानकर इसमें चीनी या शहद मिलाएं। आप चाहें तो इस चाय में दूध भी शामिल कर सकते हैं और अदरक भी मिला सकते हैं।

#3 केसर का लस्सी केसर का लस्सी एक ताजगी भरा पेय है, जो पेट को ठंडा रखता है और सर्दियों में भी पीने में लाजवाब लगता है। इसे बनाने के लिए दही को फेंट लें, फिर उसमें थोड़ी-सी केसर की पत्तियां डालें और मथनी से मिलाएं। अब इसमें चीनी या शहद डालकर कुछ देर और फेंट लें। आप चाहें तो इसमें बर्फ भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। जब झाग आने लग जाए तो इस पेय को परोसें।

#4 केसर का शरबत केसर का शरबत एक ताजगी भरा पेय है, जो गर्मियों में ठंडक देने के साथ-साथ सर्दियों में आराम भी देता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी को उबालें, फिर उसमें चीनी या शहद मिलाएं। अब इसमें थोड़ी-सी केसर की पत्तियां डालें और अच्छे से मिलाएं। इस पेय को कुछ देर और उबलने दें, फिर इसे ठंडा करने के बाद ही परोसें। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं।