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चेहरे की समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार हैं ये टी ट्री ऑयल के फेस पैक
चेहरे की समस्याओं के लिए टी ट्री ऑयल के फेस पैक

चेहरे की समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार हैं ये टी ट्री ऑयल के फेस पैक

लेखन अंजली
May 29, 2026
07:01 pm
क्या है खबर?

टी ट्री ऑयल एक ऐसा प्राकृतिक तेल है, जो त्वचा के लिए कई फायदे लेकर आता है। यह न केवल कील-मुंहासों को कम करने में मदद करता है, बल्कि त्वचा को नमी देने और चमकदार बनाने में भी सहायक है। आइए आज हम आपको टी ट्री ऑयल से बनाए जाने वाले फेस पैक के बारे में बताते हैं, जो आपकी त्वचा को निखार सकते हैं।

#1

टी ट्री ऑयल और एलोवेरा जेल का फेस पैक

सामग्री: 2-3 बूंदें टी ट्री ऑयल और एक चम्मच एलोवेरा जेल। फेस पैक बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: एक कटोरे में एलोवेरा जेल के साथ टी ट्री ऑयल मिलाएं। इस मिश्रण को साफ चेहरे पर लगाकर 15 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। लाभ: यह फेस पैक त्वचा को गहराई से नमी देता है और मुंहासों को कम करने में मदद करता है।

#2

टी ट्री ऑयल और दूध का फेस पैक

सामग्री: 2-3 बूंदें टी ट्री ऑयल और एक चम्मच दूध। फेस पैक बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: एक कटोरे में दोनों सामग्रियों को मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट तक सूखने दें, फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। लाभ: यह फेस पैक त्वचा को पोषण देता है और उसे मुलायम बनाता है।

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#3

टी ट्री ऑयल और शहद का फेस पैक

सामग्री: 2-3 बूंदें टी ट्री ऑयल और एक चम्मच शहद। फेस पैक बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: एक कटोरे में दोनों सामग्रियों को मिलाकर अच्छी तरह से फेंट लें। इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट तक सूखने दें, फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। लाभ: यह फेस पैक त्वचा की नमी बनाए रखता है और उसे चमकदार बनाता है।

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#4

टी ट्री ऑयल और बेसन का फेस पैक

सामग्री: 2-3 बूंदें टी ट्री ऑयल और एक चम्मच बेसन। फेस पैक बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: एक कटोरे में दोनों सामग्रियों को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और जब यह सूख जाए तो चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। लाभ: यह फेस पैक गंदगी और तेल को हटाता है, जिससे त्वचा साफ-सुथरी रहती है।

#5

टी ट्री ऑयल और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक

सामग्री: 2-3 बूंदें टी ट्री ऑयल और एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी। फेस पैक बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: एक कटोरे में दोनों सामग्रियों को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और जब यह सूख जाए तो चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। लाभ: यह फेस पैक त्वचा की गहराई से सफाई करता है और उसे तरोताजा महसूस करवाता है।

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