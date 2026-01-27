घर पर बेकार पड़ी चीजों से बनाए जा सकते हैं ये सुंदर फोटो फ्रेम, जानिए तरीका

फोटो फ्रेम किसी भी घर की सजावट का अहम हिस्सा होते हैं। ये न केवल आपके पसंदीदा पलों को संजोते हैं, बल्कि आपके कमरे की सुंदरता भी बढ़ाते हैं। आज हम आपको कुछ आसान और मजेदार तरीके बताएंगे जिनसे आप घर पर ही फोटो फ्रेम बना सकते हैं। इन सभी को बनाने के लिए महंगे सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि घर में मौजूद बेकार चीजों का इस्तेमाल करके इन्हें तैयार किया जा सकता है।

#1 लकड़ी के टुकड़ों का फोटो फ्रेम लकड़ी के टुकड़ों से फोटो फ्रेम बनाना एक अच्छा विचार हो सकता है। इसके लिए आप पुराने फर्नीचर की बची हुई लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले लकड़ी के टुकड़ों को अपने मनपसंद आकार में काट लें, फिर इन्हें गोंद या नट-बोल्ट की मदद से जोड़ें। इसके बाद फ्रेम को सुंदर रंगों में पेंट करें, ताकि वह और सुंदर दिखाई दे। अंत में इसमें आगे की ओर कांच लगाएं और अपनी तस्वीर लगा लें।

#2 गत्ते का फोटो फ्रेम अगर आपके पास पुराना गत्ता रखा हुआ है तो उससे भी आप आसानी से फोटो फ्रेम बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले गत्ते को गोल या आयत आकार में काट लें। इसके बाद इसके किनारों पर रंग या वॉलपेपर चिपकाकर इसे सजाएं। आप चाहें तो इसमें छोटे-छोटे चमकीले रत्न या स्टिकर भी लगा सकते हैं, ताकि यह और भी आकर्षक लगे। अंत में इसमें अपनी पसंदीदा तस्वीर लगाकर इसे दीवार पर टांग दें।

#3 बोतलों के ढक्कन का फोटो फ्रेम अगर आपके पास कई बोतलें जमा हो गई हैं तो उनके ढक्कनों से भी आप बेहतरीन फोटो फ्रेम बना सकते हैं। इसके लिए सभी ढक्कनों को इखट्टा करें और उन्हें अपनी पसंद के रंग में रंग लें। गत्ते को अपनी पसंद के आकार में काटें और उसके ऊपर बोतलों के ढक्कन चिपका दें। आप इस फ्रेम में रिबन या धागे बांधकर इसे और आकर्षक बना सकते हैं। अब इसमें आगे की ओर प्लास्टिक की शीट लगाएं और अपनी तस्वीर लगाएं।

#4 कपड़े से बना फोटो फ्रेम घर में पड़े पुराने कपड़ों को फेंकने के बजाय उनसे भी फोटो फ्रेम बना लें। इसके लिए सबसे पहले कपड़े को काट लें और लकड़ी के चारों तरफ लपेट दें। आप गत्ते पर भी कपड़े को चिपकाकर फ्रेम का रूप दे सकते हैं। अब इस फ्रेम पर छोटे-छोटे सितारे या रत्न भी चिपकाएं, जिससे फ्रेम और सुंदर दिखाई देगा। आप चाहें तो इसमें छोटे-छोटे गहने भी लगा सकते हैं, जिससे एक पारंपरिक फ्रेम तैयार हो जाएगा।