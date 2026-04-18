खान-पान में इस्तेमाल हो सकते हैं सहजन की फली के छिलके, इनसे बनाएं ये 5 व्यंजन

सहजन को मोरिंगा भी कहा जाता है, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी है। आमतौर पर इसे सूप या करी में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि सहजन की फली के छिलके भी कई व्यंजनों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जी हां, सहजन की फली के छिलके से कई स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन बनाए जा सकते हैं। आइए आज इनसे बनने वाले 5 बेहतरीन व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं।

#1 सहजन की फली के छिलके का अचार सहजन की फली के छिलके का अचार एक अनोखा और स्वादिष्ट अचार है। इसे बनाने के लिए सहजन की फली के छिलकों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर इन टुकड़ों को सरसों के तेल, सरसों के बीज, मेथी के दाने, हल्दी पाउडर और नमक मिलाकर पकाएं। इस अचार को आप दाल-चावल या रोटी-सब्जी के साथ खा सकते हैं। यह आपके खाने को एक नया स्वाद देने के साथ-साथ लंबे समय तक सुरक्षित भी रहता है।

#2 सहजन की फली के छिलके की चटनी सहजन की फली के छिलके की चटनी एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सहजन की फली के छिलकों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर इन टुकड़ों को हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और नमक के साथ मिलाकर पीस लें। इस चटनी को आप रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। यह आपके खाने को एक नया स्वाद देने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

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#3 सहजन की फली के छिलके का सूप सहजन की फली के छिलके का सूप एक पौष्टिक पेय है, जिसे आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सहजन की फली के छिलकों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर इन टुकड़ों को पानी में उबालें और उसमें नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिलाएं। इस सूप को ठंडा करके पीने से आपको ताजगी मिलेगी और आपकी सेहत भी बेहतर होगी। यह सूप पाचन क्रिया को भी सुधारता है।

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#4 सहजन की फली के छिलके के पकौड़े सहजन की फली के छिलके का पकौड़ा एक कुरकुरा स्नैक है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सहजन की फली के छिलकों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर इन टुकड़ों को बेसन, अरारोट, नमक, लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन मिलाकर तल लें। यह पकोड़ा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे आप अपने मेहमानों को भी परोस सकते हैं।