करी पत्ते से बनाकर खाएं ये स्वादिष्ट व्यंजन, सेहत के लिए होते हैं फायदेमंद

करी पत्ता एक ऐसा पौधा है, जो भारतीय खान-पान में काफी इस्तेमाल होता है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। आमतौर पर इसे तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, इससे कई अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। आज हम आपको करी पत्ते से बनाए जाने वाले कुछ व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आपको एक बार जरूर आजमाना चाहिए।

#1 करी पत्ता पुलाव करी पत्ता पुलाव चावल का एक बेहतरीन व्यंजन है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बासमती चावल को धोकर भिगो लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें सरसों के दाने, उड़द दाल, चना दाल और करी पत्ते डालें। इसके बाद प्याज डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें। इसमें हल्दी, लाल मिर्च और भिगोए हुए चावल डालकर पकाएं। इसे ढककर धीमी आंच पर पकने दें और गर्मा-गर्म परोसें।

#2 करी पत्ते की चटनी करी पत्ते की चटनी एक लजीज साइड डिश है, जिसे आप किसी भी भोजन के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले करी पत्ते को धोकर सुखा लें। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें सरसों के दाने, उड़द दाल और हरी मिर्च डालें। अब इसमें करी पत्ते डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें। इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा करके इसमें नमक, नींबू का रस और थोड़ा-सा पानी मिलाकर पीस लें।

Advertisement

#3 करी पत्ते का डोसा डोसा दक्षिण भारतीय व्यंजनों में से एक है, जिसे करी पत्ते का ट्विस्ट देकर और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले चावल, उड़द दाल और मूंग दाल को रातभर पानी में भिगो दें। इसके बाद इन्हें पीसकर घोल बना लें। अब इस घोल में बारीक कटा हुआ करी पत्ता मिलाएं और थोड़ा नमक डालें। तवे पर घी लगाकर डोसा बनाएं और इसे आलू के मसाले या किसी भी पसंदीदा चटनी के साथ परोसें।

Advertisement

#4 करी पत्ते की इडली इडली भी दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध पकवान है, जिसे करी पत्ते का स्वादिष्ट तड़का देकर खास बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले चावल, उड़द दाल और मूंग दाल को रातभर पानी में भिगोएं। अगली सुबह इन्हें पीसकर घोल बना लें। अब इस घोल में बारीक कटा हुआ करी पत्ता मिलाएं और थोड़ा नमक डालें। इडली स्टैंड में तेल लगाकर बैटर भरें और स्टीमर में पकाएं। आपकी करी पत्ता इडली तैयार है।