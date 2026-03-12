गैस खत्म होने पर इंडक्शन पर बनाएं ये 5 व्यंजन, झटपट हो जाते हैं तैयार

इंडक्शन एक आधुनिक रसोई उपकरण है, जो गैस खत्म होने पर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इन दिनों गैस सिलेंडर मिलने में बहुत परेशानी हो रही है, जिस बीच यह बहुत काम आ सकता है। यह बिजली से चलता है और इससे खाना जल्दी और आसानी से तैयार हो जाता है। अगर आपके घर में गैस खत्म हो गई हो या कम हो तो इंडक्शन का इस्तेमाल करके आप ये 5 व्यंजन बना सकते हैं।

#1 इडली इडली दक्षिण भारतीय खान-पान का एक लोकप्रिय व्यंजन है। इसे इंडक्शन पर आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए आप सबसे पहले चावल और उड़द दाल को रातभर भिगोकर पीस लें। इसके बाद इस मिश्रण को खमीर उठाने के लिए छोड़ दें। इसके बाद इंडक्शन पर भाप देने वाले बर्तन को गर्म करके उसमें तेल लगाएं। मिश्रण को छोटे-छोटे सांचे में डालकर 10-15 मिनट तक भाप में पकाएं। आपकी नरम और स्वादिष्ट इडली तैयार है।

#2 खिचड़ी खिचड़ी एक पौष्टिक और सरल व्यंजन है, जिसे इंडक्शन पर जल्दी बनाया जा सकता है। इसके लिए चावल और दाल को मिलाकर धो लें। अब इंडक्शन पर पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हरी मिर्च और अदरक डालें। इसके बाद इसमें धुले हुए चावल-दाल का मिश्रण डालकर पानी मिलाएं और स्वादानुसार नमक डालें। इसे ढककर पकने दें, जब तक कि चावल पूरी तरह से पक न जाएं। आपकी पौष्टिक खिचड़ी तैयार है।

#3 आलू-टमाटर की सब्जी आलू-टमाटर की सब्जी एक साधारण सब्जी है, जिसे इंडक्शन पर झटपट बनाई जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले इंडक्शन पर कढ़ाई में तेल गर्म करें, फिर उसमें जीरा, हींग और हल्दी पाउडर डालें। अब इसमें कटे हुए आलू डालकर थोड़ी देर भूनें, फिर कटे हुए टमाटर डालें और नमक मिलाएं। इसे ढककर पकने दें, जब तक कि आलू नरम न हो जाएं। आप इसे इंडक्शन पर बने चावल के साथ खा सकते हैं।

#4 मूंग दाल का हलवा मूंग दाल का हलवा एक मीठा व्यंजन है, जिसे इंडक्शन पर आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल को भूनकर पीस लें। अब इंडक्शन पर पैन में घी गर्म करें और उसमें पीसी हुई दाल डालें। इसे सुनहरा भूरा होने तक भूनें, फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं। मिश्रण गाढ़ा होने तक पकाएं और फिर इसे घी में तलें। आपका स्वादिष्ट मूंग दाल का हलवा तैयार है।