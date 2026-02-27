मूंगफली से बने ये लजीज मीठे व्यंजन आपको जरूर आएंगे पसंद, खा कर देखें

मूंगफली से बने व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। मूंगफली में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। इससे आम तौर पर नमकीन पकवान बनाए जाते हैं। हालांकि, आज हम आपको कुछ मूंगफली से बनने वाले कुछ बेहतरीन मीठे पकवानों की रेसिपी बताने वाले हैं। इन्हें आप किसी भी खास अवसर पर बना सकते हैं।

#1 मूंगफली की बर्फी मूंगफली की बर्फी एक बेहतरीन मिठाई है, जिसे आप मेहमानों को परोस सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मूंगफली को भूनकर उसका छिलका निकाल लें, फिर उसे पीसकर पाउडर बना लें। अब एक कढ़ाई में गुड़ और पानी मिलाकर उसकी चाशनी तैयार करें, फिर इसमें मूंगफली वाला मिश्रण डालकर मिला लें। इस मिश्रण को थाली में फैलाकर ठंडा होने दें और जब यह ठोस हो जाए तो छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसें।

#2 मूंगफली की कुकीज मूंगफली की कुकीज एक बेहतरीन स्नैक है, जो बच्चों को खास तौर से पसंद आने वाला है। इसके लिए सबसे पहले मक्खन और ब्राउन चीनी को अच्छे से फेंट लें। इसके बाद इसमें पीसी हुई और भुनी हुई मूंगफली का पाउडर मिलाएं। अब इसमें वनिला एसेंस और थोड़ा-सा दूध डालकर मिश्रण तैयार करें। इसके बाद इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोल आकार देकर बेक करें। ठंडा होने पर इनका आनंद लें।

#3 मूंगफली की पाई मूंगफली की पाई एक अनोखा मीठा व्यंजन है, जो पश्चिमी है और बहुत लजीज होता है। इसके लिए सबसे पहले मक्खन और ब्राउन चीनी को अच्छे से फेंट लें। अब इसमें पीसी हुई भुनी मूंगफली का पाउडर मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक पाई डिश में फैलाकर रखें और ऊपर से कस्टर्ड डालें। इसके बाद इसे ओवन में बेक करें और ठंडा होने पर परोसें। आप इसे परोसते समय इस पर फल भी डाल सकते हैं।

#4 मूंगफली की चॉकलेट बार अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो यह रेसिपी आपके लिए है। इसके लिए सबसे पहले डार्क चॉकलेट को पिघलाकर उसमें पीसी हुई भुनी मूंगफली का पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को सिलिकॉन मोल्ड में डालकर फ्रिज में सेट होने दें। जब यह पूरी तरह से सेट हो जाए तो इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसें। यह चॉकलेट बार न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं।