ऑफिस डेस्क सेटअप से जुड़ी 5 गलतियां, जिनसे आपको बचना चाहिए

ऑफिस में काम करते समय डेस्क सेटअप का सही होना बहुत जरूरी है। गलत सेटअप से न केवल काम में बाधा आती है, बल्कि सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। इस लेख में हम कुछ ऐसी सामान्य गलतियों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें लोग अक्सर अनजाने में कर देते हैं और इनसे बचकर आप अपने काम को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। सही डेस्क सेटअप से आप अधिक काम कर सकते हैं।

#1 कुर्सी का चयन करते समय न करें लापरवाही कुर्सी का चयन करते समय अक्सर लोग सिर्फ दिखावट पर ध्यान देते हैं, जबकि इसे आरामदायक और सहायक होना चाहिए। एक अच्छी कुर्सी आपकी पीठ को सही समर्थन देती है और लंबे समय तक बैठने पर होने वाली दर्द से बचाती है। ध्यान रखें कि कुर्सी की ऊंचाई, गहराई और आर्मरेस्ट आपके शरीर के आकार और बैठने की स्थिति के अनुसार होनी चाहिए ताकि आप पूरे दिन आराम से काम कर सकें।

#2 मॉनिटर की ऊंचाई सही न होना मॉनिटर की ऊंचाई सही न होने पर गर्दन और कंधों में दर्द हो सकता है। मॉनिटर को अपनी आंखों के स्तर पर रखें ताकि आपको गर्दन झुकानी न पड़े। अगर आप लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं तो उसे किसी स्टैंड पर रखें या किताबों का इस्तेमाल करें ताकि स्क्रीन आपकी आंखों के स्तर पर हो। इसके अलावा मॉनिटर को थोड़ा दूर रखें और उसके सामने हल्की झुकी हुई स्थिति में बैठें ताकि आपकी नजरें आरामदायक रहें।

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#3 कीबोर्ड और माउस की स्थिति पर ध्यान दें कीबोर्ड और माउस की स्थिति बहुत अहम होती है। इन्हें इस तरह सेट करें कि आपको टाइप करते समय कलाई सीधी रहें और हाथ आरामदायक स्थिति में हों। अगर आप लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं तो एक कीबोर्ड स्टैंड का इस्तेमाल करें या किताबों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी कलाई सीधी रहें। इसके अलावा माउस को भी उसी स्तर पर रखें जिस पर कीबोर्ड हो ताकि आपको बार-बार हाथ उठाना न पड़े।

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#4 पर्याप्त रोशनी का ध्यान रखें पर्याप्त रोशनी होना बहुत जरूरी है ताकि आपकी आंखें थकें नहीं और काम करने में कोई दिक्कत न हो। प्राकृतिक रोशनी सबसे अच्छी होती है इसलिए खिड़कियों के पास बैठने की कोशिश करें या एक अच्छा लैंप जरूर रखें, जो आपकी डेस्क पर सीधे पड़े। इसके अलावा स्क्रीन की चमक को भी संतुलित रखें ताकि आंखों पर जोर कम पड़े। इससे आप लंबे समय तक आराम से काम कर सकेंगे और आपकी आंखों की सुरक्षा भी होगी।