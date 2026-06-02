डेस्क पर इन 5 चीजों को रखें जरूर, बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी

अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो यकीनन आपको अपनी डेस्क को व्यवस्थित रखना जरूरी लगता होगा। हालांकि, क्या आपको पता है कि सिर्फ डेस्क को व्यवस्थित रखना ही काफी नहीं है। इसके लिए आपको अपनी डेस्क पर कुछ चीजें जरूर रखनी चाहिए। आइए आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और आपको काम करने में आसानी हो सकती है।

#1 कैलेंडर एक कैलेंडर आपकी डेस्क पर एक बहुत उपयोगी चीज हो सकती है। इससे आप अपने पूरे महीने के कामों और जरूरी तारीखों को आसानी से देख सकते हैं। आप इसे रंग-बिरंगे मार्कर्स या स्टिकर्स से सजाकर और भी आकर्षक बना सकते हैं। इसके अलावा आप हर महीने के अंत में पुराने महीने को हटाकर नए महीने को शुरू कर सकते हैं। इससे आपको अपने कामों की योजना बनाने में मदद मिलेगी और आप समय पर सभी कार्य पूरे कर पाएंगे।

#2 पेन रखने का स्टैंड पेन रखने का स्टैंड एक साधारण, लेकिन बहुत जरूरी चीज है, जो आपकी डेस्क को व्यवस्थित रखने में मदद करती है। इसमें आप अपने पेन, पेंसिल और अन्य लेखन उपकरण आसानी से रख सकते हैं। इससे आपको बार-बार इन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका समय बर्बाद नहीं होगा। आप इसे अपनी पसंद के अनुसार डिजाइन कर सकते हैं ताकि यह आपकी डेस्क के बाकी सामानों के साथ मेल खाता हो।

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#3 नोट्स रखने का स्टैंड काम के दौरान कई बार छोटी-मोटी नोट्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें आप आसानी से देख सकें। इसके लिए एक नोट्स रखने का स्टैंड बहुत ही काम आ सकता है। इसमें आप जरूरी बातें लिखकर रख सकते हैं, जिन्हें आप बार-बार देख सकें। इससे आपकी याददाश्त पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। यह एक साधारण, लेकिन बहुत उपयोगी चीज है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करती है।

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#4 तस्वीरों के फ्रेम अपनी पसंदीदा तस्वीरों या प्रेरणादायक उद्धरणों के लिए कुछ तस्वीरों के फ्रेम रखें। यह न केवल आपकी डेस्क को सजाएंगे बल्कि आपको सकारात्मक ऊर्जा भी देंगे। जब भी आप थकान महसूस करेंगे या थोड़ा आराम लेना चाहेंगे तो इन तस्वीरों को देखकर आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप फिर से नई ऊर्जा के साथ काम पर लौट सकेंगे। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आप अपने काम में अधिक रुचि लेंगे।