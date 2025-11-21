दूल्हा बन रहे हैं? इन 5 देसी उबटन को बनाकर इस्तेमाल करें, चेहरे पर आएगा निखार

शादी का दिन हर किसी के लिए खास होता है। दूल्हा होने के नाते आपको भी अपनी त्वचा का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका चेहरा चमके और आप सबसे अलग दिखें। देसी उबटन एक पारंपरिक उपाय है, जो आपकी त्वचा को निखारने में मदद करता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक तत्व आपकी त्वचा को पोषण देते हैं और उसे मुलायम बनाते हैं। आइए दूल्हे के लिए पांच देसी उबटन की विधि जानते हैं।

#1 चंदन और हल्दी का उबटन चंदन और हल्दी का मिश्रण आपकी त्वचा को निखारने में मदद करता है। इसके लिए चंदन पाउडर और हल्दी पाउडर को बराबर मात्रा में मिलाएं, फिर इसमें दूध या गुलाब जल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे और हाथों पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। नियमित रूप से इसका उपयोग करने से आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार बनेगी।

#2 बेसन और दही का उबटन बेसन और दही का मिश्रण त्वचा की गंदगी को साफ करने में मदद करता है। इसके लिए बेसन पाउडर में थोड़ा-सा दही मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें, फिर 10 मिनट बाद इसे सूखने दें। सूखने के बाद इसे गुनगुने पानी से धो लें। यह उबटन आपकी त्वचा को साफ और ताजगी भरा महसूस कराएगा, जिससे आपका चेहरा चमक उठेगा।

#3 चंदन और गुलाब जल का उबटन चंदन और गुलाब जल का मिश्रण ताजगी भरा महसूस कराता है और त्वचा को ठंडक देता है। इसके लिए चंदन पाउडर में गुलाब जल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। यह उबटन आपकी त्वचा को ताजगी भरी और मुलायम बनाएगा, जिससे आपका चेहरा चमक उठेगा और आप शादी के दिन सबसे अलग दिखेंगे।

#4 नीम और हल्दी का उबटन नीम और हल्दी का मिश्रण त्वचा की समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। इसके लिए नीम पत्तियों को उबालकर उनका पेस्ट बना लें, फिर उसमें हल्दी पाउडर मिलाएं। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। यह उबटन आपकी त्वचा को साफ करेगा और मुंहासों की समस्या को कम करेगा, जिससे आपका चेहरा स्वस्थ और चमकदार बनेगा।