नाश्ते के लिए बनाएं ये 5 देसी सैंडविच

नाश्ते के लिए बनाएं ये 5 देसी सैंडविच, स्वाद में लाजवाब और सेहत के लिए बेहतरीन

लेखन सयाली 12:24 pm Oct 31, 202612:24 pm

क्या है खबर?

सैंडविच एक ऐसा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। सुबह का नाश्ता हो या शाम का नाश्ता, सैंडविच हर वक्त पसंद आता है। खासकर जब बात देसी सैंडविच की हो तो यह और भी मजेदार हो जाता है। आइए आज हम आपको 5 देसी सैंडविच की आसान रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में बनाया जा सकता है और ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हैं।