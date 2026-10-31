नाश्ते के लिए बनाएं ये 5 देसी सैंडविच, स्वाद में लाजवाब और सेहत के लिए बेहतरीन
क्या है खबर?
सैंडविच एक ऐसा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। सुबह का नाश्ता हो या शाम का नाश्ता, सैंडविच हर वक्त पसंद आता है। खासकर जब बात देसी सैंडविच की हो तो यह और भी मजेदार हो जाता है। आइए आज हम आपको 5 देसी सैंडविच की आसान रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में बनाया जा सकता है और ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हैं।
#1
आलू टिक्की सैंडविच
आलू टिक्की सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू को मैश कर लें और उसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक और थोड़ा-सा चाट मसाला मिलाकर टिक्की तैयार करें।
फिर ब्रेड के टुकड़ों पर हरी चटनी लगाएं और एक टुकड़े पर तली हुई टिक्की रखें। दूसरे टुकड़े पर टमाटर या प्याज रखें, फिर इस पर दूसरा ब्रेड का टुकड़ा रखकर उसे ग्रिल करें या तवे पर सेंक लें।
इसे गर्मा-गर्म परोसें।
#2
पनीर टिक्का सैंडविच
पनीर टिक्का सैंडविच के लिए सबसे पहले पनीर को टिक्का मसाले में भिगोकर रखें और तंदूर या ओवन में सेंक लें। अगर आपके पास तंदूर या ओवन नहीं है तो आप इसे तवे पर भी सेंक सकते हैं।
अब ब्रेड के टुकड़ों पर हरी चटनी लगाएं और एक टुकड़े पर पनीर टिक्का रखें। दूसरे टुकड़े पर प्याज और टमाटर रखें, फिर इस पर दूसरा टुकड़ा रखकर इसे ग्रिल करें या तवे पर सेंक लें।
#3
वेज कटलेट सैंडविच
वेज कटलेट सैंडविच बनाने के लिए उबले हुए आलू, गाजर, मटर और शिमला मिर्च को बारीक काटकर मिलाएं। इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, नमक और थोड़ा-सा गरम मसाला डालें।
अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे कटलेट बना लें और उन्हें तेल में तल लें। फिर ब्रेड के टुकड़ों पर हरी चटनी लगाएं और एक टुकड़े पर तली हुई कटलेट रखें।
दूसरे टुकड़े पर टमाटर या प्याज रखें, फिर इस पर दूसरा टुकड़ा रखकर इसे ग्रिल करें।
#4
मसाला टोस्ट सैंडविच
मसाला टोस्ट सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड के टुकड़ों पर हरी चटनी लगाएं, फिर एक कटोरे में बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, नमक और चाट मसाला मिलाकर भरावन तैयार करें।
अब इस भरावन को एक टुकड़े पर डालें और दूसरे टुकड़े से ढक दें। इसके बाद सैंडविच को ग्रिलर में ग्रिल करें या तवे पर सेंक लें।
आप इसे चाय के साथ आनंद लेकर खा सकते हैं।
#5
दही वाले आलू का सैंडविच
दही वाले आलू का सैंडविच बनाने के लिए उबले हुए आलू को मैश करें और उसमें दही, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक और थोड़ा-सा जीरा पाउडर मिलाएं।
अब ब्रेड के टुकड़ों पर इस मिश्रण को फैलाएं और दूसरे टुकड़े पर टमाटर या प्याज रखें। फिर इस पर दूसरा टुकड़ा रखकर इसे ग्रिल करें या तवे पर सेंक लें।
इन सभी देसी सैंडविच की रेसिपी आसान हैं और इन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।