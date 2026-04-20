रोजमर्रा की रसोई में शामिल किया जा सकता है पेस्तो, इन 5 तरीकों से करें इस्तेमाल

आमतौर पर पेस्तो सॉस को पास्ता और सैंडविच के साथ ही खाया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कई अन्य व्यंजनों में भी किया जा सकता है। पेस्तो एक ऐसा स्वादिष्ट मिश्रण है, जो आपके खाने को न केवल अच्छा स्वाद देता है, बल्कि इसमें पोषण भी जोड़ता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जिनमें पेस्तो का इस्तेमाल किया जा सकता है।

#1 पेस्तो से बनाएं भरवां आलू भरवां आलू एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे आप पेस्तो सॉस के साथ खास बना सकते हैं। इसके लिए आलू को उबालकर उसकी अंदरूनी सतह को थोड़ा खोखला कर लें, फिर उसमें पेस्तो सॉस मिलाकर भरें। इसके बाद भुने हुए चने या मकई के दानों से सजाकर इसे ओवन में ग्रिल करें। इससे आपका भरा हुआ आलू और भी स्वादिष्ट हो जाएगा और इसमें सेहत के लिए फायदेमंद तत्व भी बढ़ जाएंगे।

#2 पेस्तो से बढ़ाएं चावल का स्वाद अगर आप चावल में कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो पेस्तो चावल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए पहले चावल को सामान्य तरीके से पका लें, फिर उसमें पेस्तो सॉस मिलाएं। आप चाहें तो इसमें उबली हुई सब्जियां भी मिला सकते हैं, जिससे यह और भी सेहतमंद हो जाएगा। यह चावल न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद हरी पत्तेदार सब्जियां आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती हैं।

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#3 पेस्तो पनीर का लें मजा पनीर एक पौष्टिक भोजन हैं, जिन्हें आप पेस्तो सॉस के साथ खास बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पनीर को टुकड़ों में काट लें, फिर उसमें थोड़ा-सा नमक डालें। अब इन टुकड़ों को गर्म तवे पर डालकर ग्रिल करें और ऊपर से पेस्तो सॉस डालें। इसे ढक्कन ढककर पकने दें, ताकि पनीर अच्छी तरह से ग्रिल हो जाए। इस तरह से बनाया गया पनीर खाने में बहुत लजीज लगता है और इससे प्रोटीन मिलता है।

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#4 आजमाएं पेस्तो के पराठे पराठे तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पेस्तो पराठा आजमाया है? अगर नहीं तो एक बार इसे जरूर आजमाएं। इसके लिए गेहूं के आटे में थोड़ा-सा नमक मिलाकर गूंथ लें, फिर उसमें पेस्तो सॉस मिलाकर बेलें। अब तवे पर तेल लगाकर दोनों तरफ सुनहरा होने तक सेंके। यह पराठा न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं।