मारिनारा सॉस का इस्तेमाल करके बनाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, सभी को आएंगे पसंद

मारिनारा सॉस एक लोकप्रिय टमाटर आधारित सॉस है, जो पास्ता से लेकर पिज्जा तक, कई व्यंजनों में इस्तेमाल होता है। यह सॉस न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी होता है। इसमें टमाटर, लहसुन, प्याज और ताजे हर्ब्स होते हैं, जो इसे खास बनाते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिनका स्वाद बढ़ाने के लिए आप मारिनारा सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं।

#1 मारिनारा सॉस वाली ब्रेड पुडिंग ब्रेड पुडिंग एक बेहतरीन नाश्ता या रात के खाने का विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड के टुकड़ों को दूध, कॉर्न फ्लोर स्लरी और मसालों के मिश्रण में भिगोएं। फिर एक बेकिंग डिश में इन ब्रेड के टुकड़ों को रखें और ऊपर से मारिनारा सॉस डालें। इसके बाद कसा हुआ चीज छिड़कें और इसे ओवन में सुनहरा भूरा होने तक बेक करें। परोसने से पहले ऊपर से थोड़ा-सा जैतून का तेल डाल दें।

#2 सब्जियों का भरवां पराठा सब्जियों का भरवां पराठा बनाने के लिए गेहूं के आटे में नमक मिलाकर गूंध लें। फिर एक पैन में बारीक कटी हुई सब्जियां, मारिनारा सॉस, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसालों को भूनें। अब इस मिश्रण को आटे की लोई में भरकर पराठे बना लें। इन पराठों को तवे पर तेल लगाकर सेंके। जब ये सुनहरे भूरे हो जाएं तो इन्हें गर्मा-गर्म परोसें। इसके साथ मारिनारा सॉस लगाकर खाएंगे तो मजा दोगुना हो जाएगा।

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#3 मारिनारा सॉस वाला पकोड़ा पकोड़ा एक लोकप्रिय भारतीय नाश्ता है, जिसे चाय के साथ परोसा जाता है। इसे बनाने के लिए बेसन, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन पेस्ट मिलाकर घोल तैयार करें। अब इस घोल में थोड़ा-सा मारिनारा सॉस मिलाएं, ताकि पकोड़ों को नया स्वाद मिले। इसके बाद इस मिश्रण को छोटे-छोटे टुकड़ों में तवे पर फैलाकर सेंकें। जब ये सुनहरे भूरे हो जाएं तो इन्हें गर्मा-गर्म परोसें।

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#4 मारिनारा सॉस वाली आलू टिक्की आलू टिक्की बनाने के लिए उबले हुए आलू को मैश करें और उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे टुकड़ों में बना लें। इसके बाद इस टिक्की को तवे पर तेल लगाकर सेंकें। जब ये सुनहरे भूरे हो जाएं तो इन्हें गर्मा-गर्म परोसें। इसके साथ मारिनारा सॉस डालें और मीठी दही भी डाल लें।