इस साल रील्स पर मशहूर हुए थे ये 5 लजीज पकवान, जानिए इनकी आसान रेसिपी

जब से रील्स की शुरुआत हुई है तब से चीजें ज्यादा वायरल होने लगी हैं। खास तौर से खाने से जुड़े वीडियो तो सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज के लेख में हम आपको इस साल के सबसे मशहूर व्यंजनों के बारे में बताएंगे। ये सभी व्यंजन इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए वायरल हुए थे। इनकी रेसिपी अपने रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करते-करते एक बार जरूर देखी होंगी।

#1 पनीर ठेचा मलाइका अरोड़ा ने इस साल एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि पनीर ठेचा उन्हें बहुत पसंद है। इसके बाद से ही इस मसालेदार पकवान की रील्स सोशल मीडिया पर छा गई थीं। इसके लिए पैन में तेल गर्म करके जीरा, लहसुन, सफेद तिल और हरी मिर्च भून लें। इसे मूंगफली, धनिया, नमक और नींबू के रस के साथ दरदरा पीस लें। पनीर के टुकड़ों को इससे लपेटें और सेंक कर खाएं।

#2 राइस पेपर डम्पलिंग मोमो के सेहतमंद विकल्प के रूप में 2025 में राइस पेपर डम्पलिंग वायरल हुए हैं। इन्हें मैदे के बजाय चावल के आटे से बनी शीट्स से तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मन चाही सब्जियों को काट कर हल्का भून लें। इसमें सोया सॉस, शेजवान सॉस, नमक और मसाले मिलाकर फिलिंग तैयार करें। अब राइस पेपर को टुकड़ों में काटें और पानी में भिगोकर इन्हें फिलिंग भरें। इन्हें सभी तरफ से सकें और चटनी के साथ खाएं।

Advertisement

#3 आलू वाले नूडल्स नूडल्स तो हम सभी खाते ही हैं, लेकिन इस साल आलू के नूडल्स बहुत प्रचिलित रहे। इन्हें कोरियाई स्टाइल में बनाया जाता है और इनका मसालेदार स्वाद सभी को पसंद आता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आलू को काटें और नमक डालकर उबाल लें। इन्हें कटोरे में निकालकर अच्छी तरह मीस लें और तेल, मैदा और पानी मिलाकर आटा गूंध लें। इनके छोटे-छोटे गोल पड़े बनाकर उबालें और कोरियाई सॉस के साथ पकाकर खाएं।

Advertisement

#4 स्मैश्ड ब्रोकली 2025 में ब्रोकली की एक खास रेसिपी वायरल हुई थी, जिसे स्मैश्ड ब्रोकली कहते हैं। इसे बनाने बेहद आसान है और यह एक सेहतमंद स्नैक है। इसके लिए सबसे पहले ब्रोकली को उबाल लें, ताकि उसका कच्चापन कम हो जाए। अब उसके टुकड़ों को बेकिंग ट्रे पर रखें ऊपर से नमक छिड़ककर ग्लास से पिचका दें। इनके ऊपर परमजान चीज और अपनी पसंद की सीजनिंग डालें और बेक करके खाएं।