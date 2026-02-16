टमाटर के साथ बनने वाली ये फलों वाली चाट आपको जरूर आएंगी पसंद, जानें रेसिपी

आमतौर पर टमाटर को सब्जी के रूप में खाया जाता है, लेकिन काफी कम लोग जानते हैं कि यह असल में एक फल है। इसका स्वाद हल्का खट्टा होता है और यह किसी भी व्यंजन का स्वाद बढ़ा सकता है। आज हम आपको टमाटर से बनने वाली कुछ ऐसी फल वाली चाट की रेसिपी बताएंगे, जो आपके स्नैक टाइम को मजेदार बना देंगी। आइए टमाटर से बनने वाली 5 तरह की फल वाली चाट की रेसिपी जानते हैं।

#1 टमाटर की चाट टमाटर की चाट बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर को हल्का मीसकर पेस्ट बना लें। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती मिलाएं। अब इसमें नींबू का रस, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आप चाहें तो इसमें सेव या नमकीन भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। यह चाट खास तौर से बनारस में बहुत मशहूर है।

#2 टमाटर और अनार की चाट टमाटर और अनार की चाट बनाने के लिए टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद इसमें ताजे अनार के दाने मिलाएं। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालें। इसके बाद ऊपर से भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और नींबू का रस डालें। यह चाट न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी है। इसमें कैलोरी कम होती हैं, जिसके चलते इसे बिना चिंता के खाया जा सकता है।

#3 टमाटर और पपीता की चाट टमाटर और पपीता की चाट बनाने के लिए सबसे पहले पपीते को छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर मिलाएं। इन दोनों फलों को एक कटोरी में डालें और ऊपर से चाट मसाला छिड़ककर खाएं। आप चाहें तो इसमें काला नमक, खाने लायक बीज या अन्य फल भी मिला सकते हैं। यह सलाद सुबह के नाश्ते के लिए सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि यह ऊर्जा और ताकत प्रदान कर सकता है।

#4 टमाटर और आम की चाट टमाटर और आम की चाट बनाने के लिए सबसे पहले आम को छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर मिला दें। इसके ऊपर काला नमक या चाट मसाला छिड़क दें। आप चाहें तो इस पर चिया यानि सब्जा के बीज भी छिड़क सकते हैं, जिससे इसका पोषण भी बढ़ जाता है। स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें कंडेंस्ड दूध, मलाई या क्रीम भी मिला दें।