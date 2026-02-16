स्पेन के इन 5 शाकाहारी पकवानों का स्वाद जरूर चखें
क्या है खबर?
स्पेन एक ऐसा देश है, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक स्थलों के साथ-साथ अपने खान-पान के लिए भी जाना जाता है। यहां के खाने की खासियत यह है कि यहां शाकाहारी विकल्प भी बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो स्पेन में आपको कई ऐसे व्यंजन मिलेंगे, जो आपके मन को तृप्त कर देंगे। आइए स्पेन के कुछ प्रमुख शाकाहारी व्यंजनों के बारे में जानते हैं, जो आपकी यात्रा को खास बना सकते हैं।
#1
पैला वेजिटेरियाना
पैला स्पेन का एक मशहूर व्यंजन है, जिसे आमतौर पर मांस और समुद्री भोजन के साथ बनाया जाता है। हालांकि, पैला वेजिटेरियाना इसका शाकाहारी रूप है, जिसमें चावल, सब्जियां और मसाले मिलाए जाते हैं। इस व्यंजन में बारीक कटे टमाटर, हरी मिर्च, हरी मटर, फलियां और अन्य मौसमी सब्जियां डाली जाती हैं। इसे जैतून के तेल में पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह व्यंजन स्पेन के किसी भी रेस्टोरेंट में आसानी से मिल जाएगा।
#2
गाजपाचो
गाजपाचो एक शाकाहारी ठंडा सूप है, जो गर्मियों में खासतौर पर पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए टमाटर, खीरा, प्याज, शिमला मिर्च और लहसुन का उपयोग किया जाता है। सभी सामग्रियों को पीसकर पकाया जाता है और ठंडा किया जाता है, जिससे यह एक ताजगी भरा सूप बनता है। इसे स्पेन के लोग अपनी पारंपरिक ब्रेड के साथ खाना पसंद करते हैं और ऊपर से कटी सब्जियां भी डालते हैं।
#3
टोस्टडा
टोस्टडा एक सरल और स्वादिष्ट व्यंजन है, जो यहां का सबसे लोकप्रिय नाश्ता है। इसे ब्रेड पर जैतून का तेल लगाकर बनाया जाता है। ब्रेड पर ऊपर से लहसुन रगड़ा जाता है और फिर टमाटर का रस भी डाला जाता है। इसे नमक और जैतून के तेल से सजाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। कई लोग इस टोस्ट पर चीज डालकर खाना भी पसंद करते हैं।
#4
फिडुआ
फिडुआ एक प्रकार की नूडल्स डिश होती है, जिसे सूप में पकाया जाता है। इसे बनाने के लिए मोटे नूडल्स का उपयोग किया जाता है और इसे झींगा या मांस के बजाय सब्जियों और मसालों से तैयार किया जाता है। फिडुआ को जैतून के तेल में भूनकर बनाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें केसर जैसे मसाले भी शामिल किए जाते हैं।
#5
चुरोस
चुरोस एक मीठा पकवान है, जो बच्चों-बड़ों सभी को पसंद आता है। इसे मैदा से बनाया जाता है और तलकर गर्मा-गर्म परोसा जाता है। चुरोस को बनाने के लिए मैदा को पानी और नमक मिलाकर गूंधा जाता है, फिर इसे लंबे आकार में काटकर गर्म तेल में तला जाता है। इसे चॉकलेट सॉस या कैरेमेल सॉस के साथ खाया जाता है। स्पेन में चुरोस हर जगह आसानी से मिल जाते हैं और इसे बनाना भी काफी आसान है।