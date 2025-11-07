कच्चे केले से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान होती है इनकी रेसिपी

कच्चे केले का उपयोग भारतीय खान-पान में कई प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन और खनिज होते हैं और यह कैल्सियम का भी स्त्रोत होता है। आज हम आपको कच्चे केले से बनाए जाने वाले 5 खास व्यंजनों की रेसिपी बताने वाले हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 कच्चे केले की टिक्की कच्चे केले की टिक्की एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे केले को उबालकर मैश कर लें। इसके बाद इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोल आकार देकर तेल में तलें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। इन्हें चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोसें।

#2 कच्चे केले का भरता भरता तो आपने कई तरह का खाया होगा, लेकिन इस बार कच्चे केले का भरता चख कर देखें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे केले को उबालकर छिल लें और मीस लें। इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा डालें। जब जीरा चटकने लगे तो इसमें बारीक कटा प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालें। इसके बाद मैश किए हुए केले डालकर अच्छी तरह मिलाएं और नमक डालकर पकाएं।

#3 कच्चे केले की सब्जी यह सब्जी दक्षिण भारतीय तरीके से बनाई जाती है, जिसमें नारियल का दूध शामिल होता है। सबसे पहले कच्चे केले को गोल आकार में काट लें, फिर उन्हें हल्का-सा उबाल लें। ऐसा करने से वे नरम हो जाएंगे। अब पैन में तेल गर्म करें और उसमें राई, उड़द दाल और करी पत्ता डालें। इसके बाद प्याज और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसमें टमाटर और मसाले डालें और उबले हुए केले और नारियल का दूध डालकर पकाएं।

#4 कच्चे केले की टिक्की चाट अगर आपको चाट पसंद है तो कच्चे केले की टिक्की चाट आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले कच्चे केले की टिक्की बनाकर रख लें। इसके बाद इन टिक्कियों को हल्का-सा तल लें। अब एक प्लेट में तैयार टिक्कियों को रखें और उनके ऊपर से दही, इमली की चटनी, हरी चटनी और भुने हुए चने डाल दें। अंत में ऊपर से भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक छिड़क कर परोसें।