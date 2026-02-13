शिवरात्रि पर उपवास रखने वाले लोग बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, होते हैं सात्विक

इस साल 15 फरवरी को शिवरात्रि का त्योहार पड़ रहा है, जिस दिन भगवान शिव के भक्त उपवास रखते हैं। हालांकि, उपवास में क्या खाएं, इसे लेकर लोगों में काफी उलझन रहती है। ऐसे में क्यों न कुछ ऐसे व्यंजन बनाए जाएं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषक तत्वों से भरपूर भी हों। आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप शिवरात्रि के दिन बिना किसी चिंता के खा सकते हैं।

#1 साबूदाना वड़ा साबूदाना वड़ा एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे आप शिवरात्रि पर व्रत में खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना को भिगो लें, ताकि वह मुलायम हो जाए। इसके बाद इसमें उबले हुए आलू, काजू, मूंगफली, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और सेंधा नमक मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इसके बाद मिश्रण से छोटी-छोटी गोल टिक्कियां बनाकर उन्हें तलें। जब साबूदाना वड़े सुनहरे भूरे रंग के हो जाएं तो उन्हें सात्विक चटनी के साथ खाएं।

#2 राजगिरी के आटे की पूड़ी राजगिरी के आटे की पूड़ी भी उपवास के दौरान खाया जाने वाला एक खास व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले राजगिरी के आटे में उबले हुए आलू, तिल, जीरा, हरी मिर्च और सेंधा नमक मिलाकर आटा गूंध लें। अब इस आटे की छोटी-छोटी लोई बनाकर बेलें और गर्म तेल या घी में तलें। जब पूड़ी सुनहरे भूरे रंग की हो जाएं तो उन्हें गर्मा-गर्म परोसें। आप इन्हें आलू टमाटर या लौकी की सब्जी के साथ खा सकते हैं।

Advertisement

#3 कुट्टू के आटे की टिक्की अगर आप कोई स्नैक खाना चाह रहे हैं तो व्रत करते समय कुट्टू के आटे की टिक्की खा सकते हैं। इसके लिए कुट्टू के आटे में उबले हुए आलू, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और सेंधा नमक मिलाकर गूंध लें। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। इन्हें दही या हरी चटनी के साथ परोसें। यह टिक्की स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है, जिससे उपवास के दौरान आपको कमजोरी नहीं आएगी।

Advertisement

#4 फलाहारी पुलाव फलाहारी पुलाव उपवास में खाने के लिए बेहतरीन व्यंजन होगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सेब, नाशपाती और केला आदि जैसे फल काट लें। अब इनमें समक चावल, जीरा, धनिया, हरी मिर्च और सेंधा नमक डालें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि फल नरम न हो जाएं। इसके बाद इसमें घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और गर्मा-गर्म परोसें। यह पुलाव न केवल स्वादिष्ट होगा, बल्कि पेट को देर तक भरा रखेगा।