स्वादिष्ट और पौष्टिक है लोबिया, जानिए इससे बनाए जाने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी

लोबिया एक पौष्टिक फली है, जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है। यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। लोबिया का उपयोग कई तरह के व्यंजनों में किया जा सकता है। आइए आज हम आपको लोबिया से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके परिवार को पसंद आएंगे और आपके खाने में विविधता लाएंगे। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये स्वादिष्ट भी हैं।

#1 लोबिया की टिक्की लोबिया की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लोबिया को उबाल लें, फिर उसे मैश करें। अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर छोटे-छोटे गोले बनाएं और तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। यह टिक्की कुरकुरी होती है और बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आती है।

#2 लोबिया की सब्जी लोबिया की सब्जी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लोबिया को रातभर भिगोकर सुबह उबाल लें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला मिलाएं। उबले हुए लोबिया डालकर अच्छी तरह पकाएं और अंत में हरा धनिया डालकर परोसें।

#3 लोबिया का सलाद लोबिया का सलाद एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप किसी भी भोजन के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले उबली हुई लोबिया लें और उसमें बारीक कटा हुआ खीरा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाएं। अब इसमें नींबू का रस, नमक और थोड़ा-सा चाट मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह सलाद ताजगी भरा है और इसे खा कर आपका पेट भी अच्छी तरह भर जाता है।

#4 लोबिया की बिरयानी लोबिया की बिरयानी एक अनोखा व्यंजन है, जो आपके खाने में नई जान डाल देगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बासमती चावल पकाएं। अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला मिलाएं। उबली हुई लोबिया डालकर अच्छी तरह पकाएं। अंत में पके हुए चावल डालकर मिलाएं और ढक्कन लगाकर कुछ मिनट पकने दें।