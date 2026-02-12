राजमा से दुनियाभर में बनाए जाते हैं ये स्वादिष्ट व्यंजन, एक बार जरूर चखें इनका स्वाद

राजमा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट फली है, जो भारतीय खान-पान में बहुत ही लोकप्रिय है। यह कई व्यंजनों की मुख्य सामग्री रहता है और उनके पोषण मूल्य को बढ़ा देता है। राजमा का उपयोग केवल भारतीय रसोई तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनियाभर में इससे कई अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जाते हैं। आइए आज हम आपको राजमा से बनाए जाने वाले 5 अनोखे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपको जरूर पसंद आएंगे।

#1 राजमा (भारत) राजमा पंजाब का एक प्रसिद्ध व्यंजन है, जो अपने खास मसालों और स्वाद के लिए जाना जाता है। इसमें उबले हुए राजमा को प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन के पेस्ट और गरम मसाला के साथ पकाया जाता है। इसे नान या चावल के साथ परोसा जाता है। इस सब्जी का स्वाद इतना बेहतरीन होता है कि एक बार खाने के बाद आप इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इसके साथ नींबू कस रस और प्याज परोसना न भूलें।

#2 राजमा तामाल (मेक्सिको) राजमा तामाल मेक्सिको का एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसमें उबले हुए राजमा को प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अन्य मसालों के साथ पकाया जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को मक्के के आटे में भरकर भाप में पकाया जाता है। यह व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है, जिसे सभी उम्र के लोग पसंद करते हैं। इसे आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं।

#3 राजमा का सूप (जापान) राजमा का सूप जापान में पसंद किया जाता है। इसमें उबले हुए राजमा को सोया सॉस, मिर्च के पाउडर और अन्य जापानी मसालों के साथ पकाया जाता है। इस सूप में सब्जियां भी डाली जा सकती हैं, जैसे गाजर, मटर और शिमला मिर्च आदि। यह सूप ठंड के मौसम में पीने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसका स्वाद इतना बेहतरीन होता है कि इसे पीने के बाद आप तरोताजा महसूस करेंगे।

#4 राजमा की टिक्की (भारत) राजमा की टिक्की भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसमें उबले हुए राजमा को दही, बेसन और मसालों के साथ मिलाकर टिक्कियां तैयार की जाती हैं। इसके बाद इस टिक्कियों को तवे या एयर फ्रायर पर सेंका जाता है। यह नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है, जिसे जिम जाने वाले लोग भी बिना चिंता के खा सकते हैं। इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें।