स्वादिष्ट हैं अरबी के पत्तों से बने ये 5 व्यंजन, इन्हें जरूर बनाएं डाइट का हिस्सा

अरबी के पत्ते पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं और खान-पान में शामिल किए जाते हैं। इन्हें 'कलके' या 'अमर बेल' भी कहा जाता है। इन पत्तों का उपयोग करके कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको अरबी के पत्तों से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ा देंगे। ये आपके परिवार वालों को जरूर पसंद आएंगे और सेहत के लिए भी फायदेमंद साबित होंगे।

#1 अरबी के पत्तों की चटपटी टिक्की अरबी के पत्तों की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अरबी के पत्तों को धोकर बारीक काट लें। फिर इसमें उबले हुए आलू, चावल का आटा, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर टिक्कियां बनाएं। अब इन टिक्कियों को तेल में सुनहरा होने तक तलें। इसे हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोसें।

#2 अरबी के पत्तों का सांभर सांभर दक्षिण भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है और इसे अरबी के पत्तों से बनाना एक नया तरीका हो सकता है। इसके लिए अरबी के पत्तों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उबली हुई अरहर दाल, टमाटर, राई, मेथी दाना, करी पत्ता और सांभर पाउडर के साथ पकाएं। जब यह अच्छी तरह से पक जाए तो इसे गर्मा-गर्म डोसा या इडली के साथ परोसें। यह व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#3 अरबी के पत्तों की बर्फी अगर आप मीठे व्यंजनों को पसंद करते हैं तो अरबी के पत्तों की बर्फी जरूर आजमाएं। इसके लिए सबसे पहले अरबी के पत्तों को धोकर बारीक काट लें। फिर इन्हें दूध, चीनी, इलायची पाउडर और घी के साथ पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। अब इस मिश्रण को थाली में फैलाकर ठंडा होने दें और फिर उसे काटकर बर्फी के टुकड़े बना लें। यह मीठा व्यंजन खास मौकों पर बनाया जा सकता है।

#4 अरबी के पत्तों की पकोड़ी बारिश का मौसम हो और गर्मा-गर्म पकोड़ी मिल जाए तो मजा आ जाए। अरबी के पत्तों की पकोड़ी बनाने के लिए सबसे पहले बेसन में नमक, हल्दी, लाल मिर्च, अजवाइन और पानी मिलाकर घोल तैयार करें। अब इसमें कटे हुए अरबी के पत्ते डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इस घोल को छोटे-छोटे भागों में लेकर गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। इन्हें हरी चटनी या सॉस के साथ परोसें।