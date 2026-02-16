केसर का स्वाद पसंद है तो इस मसाले से बनाएं ये बेहतरीन व्यंजन, जरूर आएंगे पसंद

केसर दुनिया का सबसे महंगा मसाला है, जो भारतीय खान-पान में खूब इस्तेमाल होता है। यह न केवल व्यंजनों को एक अनोखा स्वाद और रंग देता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। केसर में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इस मसाले को शामिल करके आप इन 5 बेहतरीन व्यंजनों का जायका दोगुना कर सकते हैं। आइए इन सभी की आसान रेसिपी पर नजर डालते हैं।

#1 केसर वाली बिरयानी केसर वाली बिरयानी एक बहुत ही खास और स्वादिष्ट व्यंजन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मसलों के साथ चावल को आधा पका लें। उसमें भुने हुए मशरूम या सब्जियां डालकर धीमी आंच पर पकाएं। बीच-बीच में केसर का पानी डालते रहें, ताकि उसका रंग और खुशबू बिरयानी में अच्छे से मिल जाए। इसे दही या रायते के साथ परोसें। यह व्यंजन खास मौकों पर बनाने के लिए बहुत अच्छा विकल्प है।

#2 केसर का हलवा केसर का हलवा एक मिठाई है, जिसे किसी भी खास मौके पर बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सूजी को घी में भूनकर उसमें दूध और चीनी मिलाई जाती है, फिर इसमें केसर का पानी डालकर धीमी आंच पर पकाया जाता है। इसे तब तक पकाते रहें जब तक हलवा गाढ़ा न हो जाए। ऊपर से मेवे डालकर सजाएं और नारियल भी घिसकर डाल दें। इसे आप किसी भी खास मौके पर बनाकर खा सकते हैं।

#3 केसर की लस्सी केसर की लस्सी एक ताजगी भरा पेय है, जो गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए दही, चीनी और ठंडा पानी मिलाकर मिक्सर में पीस लिया जाता है, फिर इसमें केसर के धागे डालकर अच्छी तरह मिलाया जाता है। यह पेय न केवल ताजगी देता है, बल्कि पाचन को भी सुधारता है। इसे ठंडा-ठंडा परोसें, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। यह पेय सभी उम्र के लोगों को पसंद आता है।

#4 केसर की खीर केसर की खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे चावल, दूध और चीनी से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर दूध में उबालें, फिर इसमें चीनी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। इसे अच्छी तरह पकाएं, जब तक कि खीर गाढ़ी न हो जाए। अंत में इसमें केसर के धागे डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि उसका रंग और खुशबू बेहतर हो जाए। ऊपर से मेवे डालकर सजाएं और ठंडा-ठंडा परोसें।