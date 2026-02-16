कटहल का स्वाद नहीं आता पसंद? इससे बने ये 5 व्यंजन मुंह में ले आएंगे पानी

कटहल एक ऐसा फल है, जो अपने आकार और स्वाद के कारण खासा लोकप्रिय है। आमतौर पर इसे सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो इससे ये 5 लजीज पकवान बनाकर खाएं। ये स्वाद में तो लाजवाब होते ही हैं, साथ ही पोषण से भी भरपूर होते हैं। आइए इन व्यंजनों की आसान रेसिपी जानते हैं।

#1 कटहल की बिरयानी कटहल की बिरयानी एक बेहतरीन भोजन है, जो न केवल शाकाहारी लोगों को बल्कि, मांसाहारी लोगों को भी पसंद आएगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कटहल को टुकड़ों में काटकर मसालों में भिगोएं, फिर इसे धीमी आंच पर पकाएं। अब बासमती चावल को खड़े मसालों के साथ पकाएं और उसमें पका हुआ कटहल मिलाएं। इसे कुछ देर ढककर पकने दें, फिर ऊपर से भुने प्याज छिड़ककर परोसें। इस बिरयानी को दही के साथ परोसें और इसका आनंद लें।

#2 कटहल का कबाब कटहल का कबाब एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है, जिसे आप किसी भी पार्टी या खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए कटहल को उबालकर मैश करें, फिर इसमें प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और अपने पसंदीदा मसाले मिलाएं। इस मिश्रण को छोटी-छोटी टिक्कियों का आकार देकर तवे पर सेंक लें या ग्रिल करें। ये कबाब खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, जिन्हें आप रोटी, पराठे या बिरयानी के साथ खा सकते हैं।

Advertisement

#3 कटहल की खीर अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो कटहल की खीर आपके लिए एक नई मिठाई हो सकती है। इसके लिए कटहल को छोटे टुकड़ों में काटकर दूध में उबालें। इसके बाद इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालें। इसे धीमी आंच पर पकाते रहें, जब तक कि खीर गाढ़ी न हो जाए। इसे ठंडा करके परोसें और इसका आनंद लें। यह मिठाई खास मौकों पर बनाई जा सकती है।

Advertisement

#4 कटहल की टिक्की कटहल की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए कटहल को उबालकर मैश करें, फिर इसमें उबले हुए आलू, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और अपने पसंदीदा मसाले मिलाएं। इस मिश्रण को छोटी-छोटी टिक्कियों का आकार देकर तवे पर सेंक लें या ग्रिल करें। ऊपर से मीठी दही, हरी चटनी, इमली की चटनी, धनिया, अनार के दाने, सेव और चाट मसाला डालकर परोसें।