छोटे मिट्टी के मटके से बनाएं ये 5 सुंदर सजावटी सामान, आसान है तरीका

अक्सर हम पानी को रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे मिट्टी के मटके को फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसे कई बेहतरीन सजावटी सामान भी बनाए जा सकते हैं। इनसे न केवल घर की सजावट होती है, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और रचनात्मक तरीके बताते हैं, जिनसे आप छोटे मिट्टी के मटकों से कई उपयोगी चीजें बना सकते हैं।

#1 दीवारों को सजाने के लिए करें इस्तेमाल छोटे-छोटे मिट्टी के मटके दीवारों पर लगाकर आप उन्हें बेहद खूबसूरत बना सकते हैं। इसके लिए पहले दीवार पर मनचाहे पैटर्न में छोटे-छोटे छेद बनाएं, फिर इन छेदों में मिट्टी के मटके लगाएं। आप इन्हें रंग भी सकते हैं या इनमें छोटे-छोटे पौधे लगाकर एक अनोखा लुक दे सकते हैं। यह तरीका न केवल दीवारों को सजाता है, बल्कि कमरे में एक ताजगी भरा माहौल भी बनाता है।

#2 फूलदान के रूप में करें इस्तेमाल मिट्टी के छोटे-छोटे मटके फूलदान के रूप में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनमें ताजे फूल लगाकर आप अपने कमरे या बगीचे को हरा-भरा और खूबसूरत बना सकते हैं। इन फूलदानों को आप अपने घर के अलग-अलग हिस्सों जैसे बैठक, बालकनी या यहां तक कि बगीचे में भी रख सकते हैं। यह आपके घर की सजावट में एक नया आयाम जोड़ता है और इसे और भी आकर्षक बनाता है।

#3 मोमबत्ती रखने के लिए बनाएं मिट्टी के छोटे-छोटे मटके मोमबत्ती रखने के लिए भी काम आ सकते हैं। इसमें आप छोटी-छोटी मोमबत्तियां रख सकते हैं, जो आपके कमरे को एक खास रोशनी देती हैं। यह तरीका न केवल आपके घर को एक अनोखा लुक देता है, बल्कि खास मौकों पर इस्तेमाल करने पर एक खास माहौल भी बनाता है। आप इन्हें रंगकर या सजाकर और भी आकर्षक बना सकते हैं, जिससे आपका घर और भी सुंदर दिखेगा।

#4 रसोई के लिए उपयोगी चीजें बनाएं मिट्टी के छोटे-छोटे मटके रसोई के लिए भी बहुत काम आ सकते हैं। इनमें मसाले, हर्ब्स या अन्य छोटी चीजें रखकर आप अपनी रसोई को व्यवस्थित रख सकते हैं। इसके अलावा आप इन मटकों को रंगकर या सजाकर अपनी रसोई की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। यह न केवल आपकी रसोई को व्यवस्थित बनाता है, बल्कि इसे एक खास लुक भी देता है। इनसे आपकी रसोई की सजावट और भी आकर्षक हो जाती है।