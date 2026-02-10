ये 5 आम गलतियां बिगाड़ देंगी आपके बेडरूम का लुक, इन्हें करने से बचें

बेडरूम घर का सबसे निजी और आरामदायक कमरा होता है, जहां हम दिन का काफी समय बिताते हैं। इस कमरे की सजावट और व्यवस्था हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। हालांकि, कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो बेडरूम की सुंदरता को बिगाड़ सकती हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें सुधारकर आप अपने बेडरूम को खूबसूरत बना सकेंगे और घर की सजावट कर सकेंगे।

#1 दीवारों के लिए गहरे रंग चुनना बेडरूम की दीवारों के लिए गहरे रंगों का चयन करना एक आम गलती हो सकती है। काले, नीले या भूरे जैसे गहरे रंग की दीवारें कमरे को छोटा और बंद सा महसूस करा सकती हैं। इसके बजाय हल्के और उज्ज्वल रंगों का चयन करना बेहतर रहता है। आप सफेद, क्रीम या हल्के नीले जैसे रंगों का चयन कर सकते हैं। ये रंग न केवल कमरे को बड़ा दिखाते हैं, बल्कि प्राकृतिक रोशनी को भी बेहतर तरीके से फैलाते हैं।

#2 ज्यादा फर्नीचर रखना बेडरूम में बहुत ज्यादा फर्नीचर रखना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। अगर आपके बेडरूम में बहुत ज्यादा फर्नीचर होगा तो यह उलझन पैदा कर सकता है और कमरे की सुंदरता को भी खराब कर सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने बेडरूम में केवल जरूरी फर्नीचर ही रखें, जैसे कि एक बड़ा पलंग, एक अलमारी और एक छोटी मेज। इससे आपका बेडरूम साफ-सुथरा और व्यवस्थित लगेगा और ज्यादा भरा-भरा नहीं दिखाई देगा।

#3 रोशनी का ध्यान न रखना रोशनी का सही प्रबंधन न करना भी आपके बेडरूम की सुंदरता को प्रभावित कर सकता है। अगर रोशनी बहुत तेज होगी तो यह आंखों के लिए तकलीफदेह हो सकता है, वहीं अगर रोशनी कम होगी तो कमरे में अंधेरा छा जाएगा। बेहतर होगा कि आप अलग-अलग तरह की लाइट का इस्तेमाल करें, जैसे कि छत की लाइट, मेज वाला लैंप और फेरी लाइट आदि। इन्हें आप जरूरत के अनुसार कम-ज्यादा कर सकते हैं।

#4 गलत पर्दों का चयन करना पर्दे बेडरूम की सजावट में अहम भूमिका निभाते हैं। अक्सर लोग भारी और गहरे रंग के पर्दे चुन लेते हैं, जो कि लुक को बिगाड़ सकते हैं। इससे न केवल कमरे में अंधेरा लगता है, बल्कि माहौल भी गहरा हो जाता है। बेहतर होगा कि आप हल्के रंग के सूती या लिनन वाले पर्दे चुनें, जो हवा को आर-पार होने दें और कमरे को ताजा बनाए रखें। इसके अलावा पर्दों की लंबाई भी फर्श तक होनी चाहिए।