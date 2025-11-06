लिविंग रूम को सजाते समय न करें ये 5 गलतियां, बिगड़ सकता है पूरा लुक

घर की सजावट के लिए लोग तरह-तरह के आइडियाज अपनाते हैं। इनमें से कुछ तो बेहद अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं, जो पूरे लुक को बिगाड़ सकती हैं, खासतौर से अगर बात लिविंग रूम की करें तो यह घर का सबसे अहम हिस्सा होता है क्योंकि यहां पर घर के सभी सदस्य मिलते हैं और मेहमान भी आते-जाते रहते हैं। आइए आज हम आपको लिविंग रूम को सजाते समय होने वाली गलतियां बताते हैं।

#1 सोफे की ऊंचाई का ध्यान न रखना सोफे की ऊंचाई का ध्यान न रखना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर आप सोफे को चुनते समय उसकी ऊंचाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो इससे पूरे लिविंग रूम का लुक बिगड़ सकता है। इसलिए सोफा चुनते समय उसकी ऊंचाई का खास ध्यान रखें। सोफे की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए जिससे बैठने पर आपके पैर जमीन पर आराम से टिक सकें और आप आराम से बैठ सकें।

#2 रंगों का गलत चयन करना रंगों का चयन करते समय यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वे एक-दूसरे से मेल खाते हों। अगर आप अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो इससे पूरा कमरा अजीब लगेगा। इसके अलावा अगर आपके लिविंग रूम में पहले से ही कोई खास रंग है तो उस रंग के विपरीत कोई ऐसा रंग चुनें, जो उसे निखारे। उदाहरण के लिए अगर आपके लिविंग रूम की दीवारों पर हल्का नीला रंग है तो सोफे का गहरा नीला रंग अच्छा लगेगा।

#3 रोशनी को नजरअंदाज करना अगर आप अपने लिविंग रूम को सजाते समय रोशनी को नजरअंदाज कर देते हैं तो इससे पूरे कमरे का लुक खराब हो सकता है। इसलिए रोशनी का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो इसके लिए छत पर लगे एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो दीवारों पर लगे छोटे लैंप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पूरे कमरे में एक अलग ही निखार आएगा।

#4 फर्नीचर का अधिक उपयोग करना अगर आप अपने लिविंग रूम में अधिक फर्नीचर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे कमरा भरा-भरा सा लग सकता है, जो कि सही नहीं लगता है। इसलिए फर्नीचर का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कितनी मात्रा में फर्नीचर का इस्तेमाल करना है ताकि कमरा खुला-खुला दिखे और उसमें जगह भी अच्छी लगे। इसके अलावा फर्नीचर का चयन करते समय उसकी बनावट और डिजाइन का भी ध्यान रखें ताकि वह पूरे कमरे के साथ मेल खाए।