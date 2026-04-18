फिलो डो से बने ये अनोखे व्यंजन उंगलियां चाटने पर कर देंगे मजबूर, जानिए रेसिपी

फिलो डो एक पतली और कुरकुरी पेस्ट्री होती है, जिसका उपयोग अलग-अलग तरह के व्यंजनों के लिए किया जाता है। इसे बेक किया जाता है और इसमें कई तरह की फिलिंग भरी जा सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे अनोखे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो फिलो डो के साथ बनाए जा सकते हैं। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे।

#1 फिलो डो रोल्स फिलो डो रोल्स एक बेहतरीन स्नैक हो सकता है। इसके लिए आपको कद्दूकस किया हुआ मशरूम, प्याज, लहसुन और मसालों की जरूरत होगी। पहले मशरूम को भूनें, फिर उसमें प्याज और लहसुन डालकर पकाएं। अब इस मिश्रण को फिलो डो की परतों के बीच रखें और रोल बनाएं। इसके बाद इन्हें ओवन में सुनहरा होने तक बेक करें। यह स्नैक पार्टी या किसी खास मौके पर परोसने के लिए बहुत अच्छा है।

#2 पनीर और पालक की पाई पनीर और पालक की पाई एक सेहतमंद व्यंजन हो सकता है। इसके लिए पालक को उबालकर उसकी पत्तियों को काट लें। इसके बाद उसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर, नमक, मिर्च और अन्य मसाले मिलाएं। अब इस मिश्रण को फिलो डो की परतों के बीच रखें और पाई का आकार दें। इसके बाद इन्हें ओवन में बेक करें, जब तक कि वे सुनहरे न हो जाएं। यह पाई नाश्ते या हल्के भोजन के लिए उपयुक्त है।

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#3 फलों का टार्ट फलों का टार्ट एक मीठा पकवान होता है, जिसे आप घर आए मेहमानों के लिए बना सकते हैं। इसके लिए आपको ताजे फल, जैसे सेब, नाशपाती और बेर आदि लें और उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक कस्टर्ड सॉस बनाएं जिसमें दूध, चीनी और क्रीम शामिल हों। इस कस्टर्ड सॉस को फल के ऊपर डालकर फिलो डो की परतों पर रखें। इसके बाद इसे फ्रिज में ठंडा होने दें और फिर परोसें।

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#4 सब्जियों का समोसा सब्जियों का समोसा एक स्वादिष्ट स्नैक हो सकता है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए आलू, मटर और गाजर आदि सब्जियों को उबालकर मैश कर लें। अब इसमें नमक, मिर्च और अन्य मसाले मिलाएं। इस मिश्रण को फिलो डो की परतों पर रखें और समोसे का आकार दें। इसके बाद इन्हें गर्म तेल में तलें, जब तक कि वे सुनहरे न हो जाएं। यह समोसा पार्टी या किसी खास मौके पर परोसने के लिए आदर्श है।