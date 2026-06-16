अचार के लिए मशहूर 5 देश

अचार खाने के लिए दीवाने रहते हैं इन 5 देशों के लोग, सबकी है अपनी खासियत

लेखन सयाली 05:05 pm Jun 16, 202605:05 pm

क्या है खबर?

अचार का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में भारतीय रसोई का खट्टा-मीठा अचार आता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत के अलावा भी कई देश ऐसे हैं, जहां अचार का सेवन किया जाता है। ये देश अपने-अपने तरह के अचार बनाते हैं और उन्हें काफी पसंद किया जाता है। आइए आज हम आपको उन देशों के बारे में बताते हैं, जो अचार खाने के मामले में काफी आगे हैं और अचार के लिए मशहूर हैं।