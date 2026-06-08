घर के खाली कोनों को सजाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके, लगेगा आकर्षक
क्या है खबर?
घर के कोने अक्सर खाली रह जाते हैं और उन्हें सजाने का सही तरीका ढूंढना एक चुनौती हो सकता है। कोने के खाली स्थानों का सही उपयोग करके आप अपने घर को और भी सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने घर के कोनों को खास बना सकते हैं। इन तरीकों से न केवल आपके घर की सजावट बढ़ेगी, बल्कि उसमें एक नया जीवन आएगा।
#1
पौधों का उपयोग करें
पौधे न केवल हवा को साफ करते हैं, बल्कि आपके घर को भी ताजगी देते हैं। कोने के खाली स्थान पर एक बड़ा पौधा रखें, जैसे कि फिकस या बांस का पौधा। यह देखने में बहुत सुंदर लगता है और आपके कमरे की सजावट को भी बढ़ाता है। अगर जगह कम है तो छोटे पौधों का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि छोटे गमले वाले पौधे या हवा में लगने वाले पौधे, जिन्हें आप दीवार पर टांग सकते हैं।
#2
किताबों का रैक बनाएं
अगर आपको पढ़ने का शौक है तो कोने में एक किताबों का रैक बहुत अच्छा लगेगा। आप लकड़ी या धातु से बना रैक चुन सकते हैं, जिसमें आपकी पसंदीदा किताबें रख सकें। इससे न केवल आपके कमरे की सजावट बढ़ेगी बल्कि यह आपको पढ़ने का भी मौका देगा। इसके अलावा आप इस रैक पर कुछ छोटे-छोटे सजावटी सामान भी रख सकते हैं, जिससे यह और भी आकर्षक लगेगा।
#3
दीवार घड़ी लगाएं
दीवार घड़ी आपके घर की सजावट में चार चांद लगा सकती है। कोने वाले स्थान पर एक बड़ी दीवार घड़ी लगाएं, जो देखने में बहुत सुंदर लगेगी और आपके कमरे की सजावट को भी बढ़ाएगी। आप लकड़ी या धातु फ्रेम वाली घड़ी चुन सकते हैं, जो आपके कमरे के अन्य फर्नीचर के साथ मेल खाएगी। इस तरह की घड़ी न केवल आपकी समय देखने की जरूरत पूरी करेगी बल्कि आपके कमरे को एक खास लुक भी देगी।
#4
आर्ट पीस
अगर आप कला प्रेमी हैं तो अपने घर के कोने में कोई सुंदर आर्ट पीस लगाएं। यह आपके कमरे को एक अलग ही स्तर पर ले जाएगी और आपकी व्यक्तिगत पहचान को दर्शाएगी। आप चित्रकला, फोटोग्राफी या किसी अन्य प्रकार की कला चुन सकते हैं जो आपके कमरे के रंगों से मेल खाती हो। इस तरह से आपका कोना न केवल सजता है बल्कि आपके कमरे में एक खास आकर्षण भी लाता है।
#5
छोटे फर्नीचर का चयन करें
अगर आपके पास ज्यादा जगह नहीं है तो छोटे फर्नीचर का चयन करें जैसे कि कॉफी टेबल या साइड टेबल। ये आपके कमरे की सजावट को बढ़ाएंगे और साथ ही उपयोगी भी रहेंगे। इन फर्नीचर का डिजाइन ऐसा हो कि वे आपके कमरे की अन्य चीजों के साथ मेल खाएं। इस तरह से आप अपने घर के कोने को खास बना सकते हैं और उसे अधिक आकर्षक बना सकते हैं।