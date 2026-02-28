चाय के साथ अच्छे लगते हैं मक्का से बनने वाले ये लजीज स्नैक्स, खा कर देखें

मक्का एक ऐसा अनाज है, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कैल्शियम जैसे कई जरूरी तत्व होते हैं। यह स्नैक्स के लिए एक बेहतरीन खाद्य पदार्थ है। इसे लोग आम तौर पर भूनकर या उबालकर खाना पसंद करते हैं। हालांकि, आज हम आपको मक्का से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे स्नैक्स की रेसिपी बताने वाले हैं। इन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और इनका आनंद ले सकते हैं।

#1 मक्का के कुरकुरे मक्का के कुरकुरे एक लजीज स्नैक हैं, जिन्हें बच्चे बाजार से खरीदकर खाते हैं। हालांकि, आप इसे आसानी से घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मक्के को अच्छे से धो लें और फिर उसे पतले टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को हल्का-सा तेल लगाकर ओवन में पकाएं या फिर कढ़ाई में तलें, जब तक कि वे कुरकुरे न हो जाएं। इन्हें ठंडा करके किसी डिब्बे में रखें और मसाले लगाकर मजे से खाएं।

#2 मक्का की टिक्की मक्का की टिक्की एक स्वादिष्ट और सेहतमंद स्नैक है, जिसे आप पार्टी में भी बनाकर खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मक्के को अच्छे से धो लें और फिर उसे उबालकर मैश कर लें। अब इसमें आलू, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती और नमक मिलाकर टिक्की बनाएं। इसके बाद इन्हें तवे पर हल्का-सा तेल लगाकर सेंक लें, जब तक कि वे सुनहरे न हो जाएं। अब इन्हें गर्मा-गर्म परोसें।

Advertisement

#3 मक्का की मिठाई मक्का की मिठाई एक अनोखी मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मक्के का आटा लें और उसे घी में भून लें, जब तक कि उसकी खुशबू न आने लगे। अब इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर अच्छी तरह पकाएं, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद इसे थाली में फैलाकर ठंडा होने दें और बाद में छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।

Advertisement

#4 मक्का की चटपटी भेल मक्का की चटपटी भेल एक मजेदार स्नैक है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मक्के के दानों को कढ़ाई में तल लें, जब तक कि वे कुरकुरे न हो जाएं। अब इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। ऊपर से भूने हुए मूंगफली के दाने डालें और नींबू का रस छिड़क दें। आप इसमें अन्य मसाले भी मिला सकते हैं।