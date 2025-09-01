मसाले तड़के में कड़वे हो जाते हैं? इन 5 तरीकों से रोकें

हर भारतीय रसोई में मसालों का इस्तेमाल आम है, खासकर दाल, सब्जी और चावल में तड़के के लिए। हालांकि, कई बार इन मसालों का तड़का कड़वा हो जाता है, जिससे खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपके खाने का स्वाद न बिगड़े तो इन कुछ आसान और प्रभावी तरीकों को अपनाएं ताकि मसाले कभी भी कड़वे न हों।

#1 छोटे टुकड़ों में काटें अधिकतर लोग अदरक, लहसुन, हरी मिर्च आदि को बारीक काटकर तड़के में डालते हैं, लेकिन ऐसा करने से मसाले जलकर कड़वे हो जाते हैं। दरअसल, बारीक काटने से मसाले का सतह बढ़ जाता है, जिससे वह जल्दी जलकर कड़वा हो जाता है। इसलिए जब भी आप मसाले तड़के में डालें तो उन्हें छोटे टुकड़ों में काटकर ही इस्तेमाल करें। इससे आपके खाने का स्वाद भी बिगड़ने से बचेगा।

#2 तेल का रखें ध्यान अगर तड़के के तेल को ज्यादा गरम किया जाए तो इससे भी मसाले जलकर कड़वे हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप तड़का लगाएं तो पहले तेल गर्म करें और उसके बाद गैस बंद करके उसमें मसालों को डालें। आप चाहें तो तड़के के तेल को हल्का गर्म करके उसमें मसाले डाल सकते हैं। इससे मसाले जलने की संभावना कम हो जाएगी और खाने का स्वाद भी बिगड़ने से बचेगा।

#3 मात्रा का रखें ध्यान अक्सर लोग तड़के में ज्यादा मसाले डाल देते हैं, जिससे खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। इसलिए तड़के में इस्तेमाल होने वाले मसालों की मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर आप दाल में एक चम्मच जीरा का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक चौथाई चम्मच ही जीरा डालें। इससे न केवल दाल का स्वाद बढ़ेगा, बल्कि यह कड़वा भी नहीं होगा।

#4 सूखे मसालों का करें इस्तेमाल आमतौर पर दाल, सब्जी और चावल में तड़का लगाने के लिए सूखे मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, कई लोग इन्हें तड़के में डालने से पहले पीस लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से ये जल सकते हैं और खाने का स्वाद बिगाड़ सकते हैं। इसलिए इन मसालों को पीसने की बजाय साबूत ही तड़के में डालें। इससे ये जलेंगे नहीं और खाने का स्वाद भी बेहतरीन बना रहेगा।