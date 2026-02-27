प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते समय न करें ये 5 गलतियां

आजकल कई घरों में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि यह कई व्यंजनों को जल्दी पकाने में मदद करता है। हालांकि, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिनसे न केवल खाना खराब हो सकता है, बल्कि इससे सेहत पर भी असर पड़ सकता है। आइए आज हम आपको ऐसी ही कुछ सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते समय बचना चाहिए।

#1 पानी की मात्रा का ध्यान न रखना प्रेशर कुकर में खाना बनाते समय पानी की मात्रा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा पानी डालते हैं तो खाना पकने में देर लगेगी और कम पानी डालने से खाना जल्दी पक जाएगा, लेकिन जलने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा सही मात्रा में ही पानी डालें। इसके अलावा अगर आप सब्जियों को जल्दी पकाना चाहते हैं तो उन्हें धोने के बाद तुरंत प्रेशर कुकर में डाल दें।

#2 ढक्कन ठीक से न लगाना प्रेशर कुकर का ढक्कन सही तरीके से न लगाना एक बड़ी गलती हो सकती है। अगर ढक्कन ठीक से नहीं लगेगा तो भाप बाहर निकलती रहेगी और खाना नहीं पकेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ढक्कन सही से लगा हो और सील अच्छी तरह से हो। इसके अलावा खाना पकाने के बाद भी ध्यान रखें कि भाप जल्दी बाहर न निकलें। इसके लिए पहले प्रेशर कुकर को आंच से उतारें, फिर ढक्कन को खोलें।

#3 अधिक भरना प्रेशर कुकर में अधिक मात्रा में खाना भरना भी एक सामान्य गलती है, जिसे आपको दोहराने से बचना चाहिए। अगर आप प्रेशर कुकर को ज्यादा भर देंगे तो भाप बाहर निकलने का रास्ता नहीं पाएगी और इससे खाना जल सकता है या फट सकता है। इसलिए प्रेशर कुकर को हमेशा आधा या उससे कम ही भरें ताकि भाप आसानी से निकल सके और खाना सही तरीके से पक सके।

#4 समय का सही अनुमान न लगाना प्रेशर कुकर में खाना पकाने का समय सही अनुमान लगाना भी जरूरी है। अगर आप ज्यादा देर तक खाना पकाते रहेंगे तो वह जल सकता है या उसका स्वाद खराब हो सकता है। इसलिए समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अलग-अलग प्रकार के व्यंजनों के लिए अलग-अलग समय की जरूरत होती है, जैसे दाल, चावल, सब्जियां आदि। इन्हें पकाने का सही समय जानना भी जरूरी है।