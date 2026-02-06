पर्स को साफ करते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है खराब

पर्स एक जरूरी एक्सेसरी है, जो महज फैशन के लिए नहीं होती। ये रोजमर्रा में इस्तेमाल होते हैं, जिसके चलते इन पर गंदगी जमा हो जाती है। ऐसे में पर्स को सही तरीके से साफ करना बहुत जरूरी है, ताकि वह हमेशा नया जैसा दिखे। कई लोग पर्स को साफ करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे वह खराब हो सकता है। आज के फैशन टिप्स में जानें कि पर्स को धोते समय किन गलतियों से बचना चाहिए।

#1 पर्स को मशीन में धोना कई लोग पर्स को मशीन में धोने की गलती कर देते हैं, जिससे वह खराब हो जाता है। मशीन में धोने से पर्स का आकार बिगड़ सकता है और उसकी चमक भी चली जाती है। चमड़े आदि से बने पर्स इससे पूरी तरह फट सकते हैं। बेहतर होगा कि आप पर्स को हाथ से धोएं और उसे हवा में सुखाएं। इससे वह साफ भी रहेगा और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहेगी। इसके लिए साबुन और हल्का गर्म पानी इस्तेमाल करें।

#2 गर्म पानी का उपयोग करना पर्स को धोते समय गर्म पानी का उपयोग करने से बचना चाहिए। ज्यादा गर्म पानी से पर्स का कपड़ा सिकुड़ सकता है, वह जल सकता है और उसका रंग भी उड़ सकता है। हमेशा हल्के गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना सही रहता है। इससे जमी हुई गंदगी आसानी से साफ हो जाएगी और आपके पर्स की गुणवत्ता पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पर्स लंबे समय तक नए जैसा रहता है और उसकी चमक भी बनी रहती है।

Advertisement

#3 कठोर साबुन इस्तेमाल करना पर्स को धोते समय कठोर साबुन का उपयोग करना एक बड़ी गलती हो सकती है। ऐसा करने से पर्स का कपड़ा फट सकता है और वह पुराना व घिसा हुआ नजर आ सकता है। हमेशा सौम्य साबुन या पर्स धोने वाले खास तरल पदार्थ का उपयोग ही करें, जो नाजुक हो और पर्स को नुकसान न पहुंचाए। इसके अलावा आप नींबू का रस या सिरका जैसी प्राकृतिक चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पर्स साफ करने में मदद करेंगी।

Advertisement

#4 धूप में सुखाना पर्स को धूप में सुखाना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। पर्स पर सीधे धूप पड़ने से उसका रंग फीका पड़ सकता है या फिर कपड़ा सिकुड़ सकता है। इसलिए, बेहतर होगा कि आप पर्स को हवा में ही सूख जाने दें या फिर किसी छायादार जगह पर लटकाकर सूखने दें। इससे पर्स का आकार भी बना रहेगा और रंग भी नहीं उतरेगा। ज्यादा जल्दी हो तो पर्स को ड्रायर की मदद से सुखा लें।