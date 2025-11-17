हेयर सीरम लगाते समय न करें ये 5 गलतियां, बाल नहीं हो पाएंगे लंबे
बालों की देखभाल करने के लिए बाजार में कई उत्पाद उपलब्ध हैं, जिनमें से हेयर सीरम का अपना खास महत्व होता है। यह सबसे चर्चित उत्पादों में से एक है, जो बालों को चमकदार बनाता है और उलझने से भी रोकता है। वैसे तो इसे इस्तेमाल करना बेहद सरल होता है, लेकिन कई लोग इसे लगाते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। इन 5 गलतियों की वजह से आपका हेयर सीरम आपकी बालों की समस्याएं बढ़ा सकता है।
#1
बालों के प्रकार के हिसाब से हेयर सीरम न चुनना
काफी कम लोग यह बात जानते हैं कि हेयर सीरम भी बालों के प्रकार को ध्यान में रखते हुए चुनना चाहिए। अगर आप अपने लिए गलत हेयर सीरम चुन लेंगे तो आपके बाल स्वस्थ होने के बजाय रूखे होते जाएंगे। रूखे बालों वाले लोगों को आर्गन तेल या शीया बटर वाला सीरम लगाना चाहिए, जो नमी प्रदान कर सके। जिन लोगों के बाल घुंघराले होते हैं, उनके लिए नारियल तेल या ग्लिसरीन युक्त सीरम अच्छा रहता है।
#2
सही मात्रा में हेयर सीरम न लगाना
कुछ लोग हेयर सीरम लगाते समय उसकी मात्रा पर ध्यान नहीं देते हैं। या तो वे जरूरत से ज्यादा सीरम इस्तेमाल कर लेते हैं या बहुत कम लगाते हैं। अगर आपके बाल छोटे या मध्यम लंबाई के हैं तो केवल 2 से 3 बूंद सीरम पर्याप्त होगा। लंबे बालों वाले लोगों को 5 बूंद सीरम इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा सीरम लगा लेंगे तो आपके बाल चिपचिपे और तैलीय नजर आने लगेंगे।
#3
गलत तरीके से हेयर सीरम इस्तेमाल करना
ज्यादातर लोग हेयर सीरम को हाथ में निकालते हैं, हथेलियों को रगड़ते हैं और उत्पाद को बालों पर रगड़ने लग जाते हैं। यह तरीका बिलकुल गलत है, क्योंकि यह उत्पाद तेल की तरह नहीं लगाया जाता। हाथों को रगड़ने से ज्यादातर उत्पाद उन पर ही लगा रह जाता है। जब आप सीरम को बालों पर रगड़ते हैं तो उत्पाद उनमें लगने के बजाय घर्षण पैदा करके उन्हें उलझा देता है। इसीलिए, हेयर सीरम को बालों पर हल्के हाथों से लगाएं।
#4
सूखे बालों पर हेयर सीरम लगाना
हेयर सीरम इस्तेमाल करते समय लोग एक और आम गलती यह करते हैं कि वे इसे सूखे बालों पर लगा लेते हैं। हालांकि, इस उत्पाद को हमेशा थोड़े गीले बालों पर ही लगाना चाहिए। नम बालों में सीरम अच्छी तरह प्रवेश कर पाता है और बेहतर तरीके से वितरित होता है। इसे सूखे बालों पर लगाने से बालों में केवल चमक आ जाती है, लेकिन उन्हें कोई भी पोषण नहीं मिल पाता है।
#5
नियमित रूप से उपयोग न करना
हेयर सीरम एक देखभाल उत्पाद है, जिसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। हालांकि, कुछ लोग इसे केवल तब लगाते हैं जब वे कहीं जाने वाले होते हैं। इसे कभी-कभार ही इस्तेमाल करने से बालों का रूखापन, उलझना या टूटना कम नहीं हो सकेगा। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको इसे हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना होगा। हालांकि, इसे रोजाना लगाने से बचें, वर्ना रूसी की समस्या पैदा हो सकती है।