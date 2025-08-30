त्योहारों पर मेकअप करते समय न करें ये 5 गलतियां, बिगड़ सकता है पूरा लुक

त्योहारों पर हर कोई खास दिखना चाहता है, लेकिन कई बार छोटी-छोटी गलतियों के कारण हमारा लुक बिगड़ जाता है, खासकर जब बात मेकअप की हो तो इन गलतियों का असर तुरंत नजर आता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको हमेशा बचना चाहिए ताकि आपका त्योहारों पर बना लुक बेहतरीन और आकर्षक दिखे। इन गलतियों को न दोहराकर आप अपने त्योहारों को और भी खास बना सकते हैं।

#1 गलत रंग का फाउंडेशन लगाना फाउंडेशन चेहरे के रंग को समान करने में मदद करता है इसलिए इसका चयन सही होना चाहिए। कई बार महिलाएं अपने चेहरे से अलग रंग का फाउंडेशन लगा लेती हैं, जिससे उनका चेहरा अस्वस्थ नजर आता है। हमेशा अपने त्वचा के रंग के अनुसार फाउंडेशन चुनें और उसे अच्छी तरह से मिलाएं ताकि आपका चेहरा प्राकृतिक और स्वस्थ दिखे। इसके लिए आप अपने हाथ पर थोड़ा सा फाउंडेशन लगाकर देख सकती हैं कि कौन सा रंग सही लगता है।

#2 ज्यादा कंसीलर का उपयोग करना कंसीलर आंखों के नीचे के काले घेरे और अन्य निशानों को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में लगाती हैं तो यह आपके चेहरे को अजीब सा दिखा सकता है। ज्यादा कंसीलर लगाने से आपकी आंखें भारी और अस्वस्थ नजर आती हैं। इसलिए हमेशा थोड़ी मात्रा में ही कंसीलर लगाएं और उसे अच्छी तरह से मिलाएं ताकि आपका चेहरा प्राकृतिक और सुंदर दिखे।

#3 आंखों का मेकअप ज्यादा न करें आंखों का मेकअप करते समय संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा आईलाइनर या मस्कारा लगाती हैं तो आपका लुक बहुत भारी और बनावटी लग सकता है। त्योहारों पर एक हल्का और सुंदर आंखों का मेकअप करें जिसमें हल्का आईलाइनर, मस्कारा और थोड़ा-सा आईशैडो लगे। इससे आपकी आंखें खूबसूरत दिखेंगी और आपका चेहरा भी निखरेगा। इसके लिए आप हल्के रंगों का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो आपके चेहरे को प्राकृतिक और आकर्षक बनाएगा।

#4 लिपस्टिक का चयन सही न होना लिपस्टिक का रंग आपके पूरे लुक को प्रभावित करता है, इसलिए इसका चयन सोच-समझकर करें। त्योहारों पर गहरी लाल या गुलाबी लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ध्यान रखें कि लिपस्टिक आपके चेहरे के रंग से मेल खाती हो। अगर आपकी त्वचा गोरी है तो गहरे रंग चुनें और अगर आपकी त्वचा गहरी है तो हल्के रंग जैसे हल्का गुलाबी या न्यूड चुनें। इसके अलावा लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों को साफ करें और लिपबाम लगाएं।