यूरोप घूमने जा रहे हैं? इन 5 गलतियों से बचें, यात्रा बन जाएगी शानदार

यूरोप अपने इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। भारत के पर्यटक यूरोप की यात्रा करते समय कुछ सामान्य गलतियां कर देते हैं, जिनसे बचना जरूरी है। सही योजना और सावधानी बरतने से आपकी यात्रा सुखद हो सकती है। यहां हम कुछ ऐसी सामान्य गलतियों पर चर्चा करेंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपकी यात्रा यादगार बने और आप यूरोप के हर कोने का आनंद ले सकें।

#1 यात्रा की योजना न बनाना यूरोप की यात्रा करने से पहले अच्छी योजना बनाना बहुत जरूरी है। कई लोग बिना योजना के ही यात्रा पर निकल पड़ते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि कहां जाना है और क्या देखना है। इससे समय बर्बाद होता है और यात्रा का मजा किरकिरा हो जाता है। एक अच्छी योजना के तहत आप अपने बजट, समय और रुचियों के अनुसार यात्रा कर सकते हैं और हर पल का आनंद ले सकते हैं।

#2 स्थानीय भाषा न सीखना यूरोप के कई देशों में स्थानीय भाषाएं अलग-अलग होती हैं। अगर आप वहां जाते हैं तो थोड़ी बहुत स्थानीय भाषा सीख लेना फायदेमंद हो सकता है जैसे 'धन्यवाद', 'कृपया' और 'सुप्रभात' आदि शब्द सीख लें। इससे स्थानीय लोगों से बातचीत करना आसान होगा और आपकी यात्रा अधिक सुखद होगी। इसके अलावा भाषा जानने से आप स्थानीय संस्कृति और रीति-रिवाजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जिससे आपकी यात्रा और भी यादगार बन जाएगी।

Advertisement

#3 परिवहन व्यवस्था को नजरअंदाज करना यूरोप में परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसलिए अगर आप वहां यात्रा कर रहे हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। ट्रेन, बस या ट्राम का उपयोग करना सीखें ताकि आप आसानी से एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंच सकें। इसके अलावा टैक्सी बुक करने के लिए ऐप्स का उपयोग करना भी सीखें। इससे आपकी यात्रा सुगम और सुरक्षित रहेगी। साथ ही आप समय की बचत कर सकेंगे और ज्यादा जगहें देख सकेंगे।

Advertisement

#4 पैसे का सही प्रबंधन न करना यूरोप में पैसे का प्रबंधन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि वहां की मुद्रा भारतीय रुपये से अलग होती है। इसलिए अपने पास पर्याप्त नकद रखना जरूरी है। साथ ही क्रेडिट या डेबिट कार्ड का भी उपयोग करें, लेकिन ध्यान रखें कि कार्ड पर लगने वाले चार्जेज के बारे में पहले से ही जान लें। इसके अलावा स्थानीय एटीएम से पैसे निकालते समय भी सावधानी बरतें ताकि कोई अनावश्यक शुल्क न लगे।