हल्दी से जुड़े कुछ आम भ्रम, जिनकी सच्चाई जानने से आपको होगा फायदा
हल्दी से जुड़े कुछ आम भ्रम, जिनकी सच्चाई जानने से आपको होगा फायदा

लेखन सयाली
Mar 01, 2026
11:15 am
क्या है खबर?

हल्दी भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है और इसे कई स्वास्थ्य लाभों से जोड़ा जाता है। यह न केवल भोजन का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। हल्दी से जुड़ी कई ऐसी धारणाएं हैं, जो सच से दूर हैं। इस लेख में हम ऐसे ही कुछ सामान्य भ्रमों की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि ये कितने सही हैं। इससे आपको सही जानकारी मिलेगी और आप इनका सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे।

भ्रम- हल्दी से त्वचा का रंग हो जाता है पीला 

यह सबसे आम भ्रम है कि हल्दी लगाने से त्वचा का रंग पीला हो जाता है। सच यह है कि अगर आप हल्दी का सही मात्रा में उपयोग करते हैं तो इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक खास तत्व होता है, जो त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। सही मात्रा में इसका उपयोग करने पर यह त्वचा को निखारता है और कोई नुकसान नहीं पहुंचाता।

भ्रम- हल्दी से रोका जा सकता है बालों का झड़ना

कई लोग मानते हैं कि हल्दी लगाने से बालों का झड़ना रुक जाता है, जबकि यह पूरी तरह सही नहीं है। हल्दी में कुछ ऐसे तत्व जरूर होते हैं, जो बालों की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। हालांकि, केवल हल्दी लगाने से ही बालों का झड़ना नहीं रुक सकता। इसके लिए संतुलित डाइट, नियमित तेल मालिश और सही देखभाल जरूरी हैं। हल्दी का उपयोग सहायक हो सकता है, लेकिन यह अकेला समाधान नहीं है।

भ्रम- हल्दी से होता है कैंसर का इलाज 

कई लोग मानते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल करने से कैंसर के इलाज में मदद मिल सकती है। यह सच है कि हल्दी में कुछ तत्व होते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, इसे इलाज मान लेना एक बड़ी गलती होगी। कैंसर एक जटिल बीमारी है और इसका इलाज डॉक्टर की देखरेख में ही होना चाहिए। हल्दी का सेवन सहायक हो सकता है, लेकिन इसे मुख्य इलाज मानना गलत होगा।

भ्रम- हल्दी से ठीक होती है सर्दी-खांसी

हल्दी को सर्दी-खांसी के घरेलू नुस्खे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह केवल एक सहायक उपाय हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह एक इलाज नहीं माना जा सकता। हल्दी में कुछ तत्व होते हैं, जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। हालांकि, केवल हल्दी पर निर्भर रहना सही नहीं होगा। सही मात्रा में उपयोग करने पर यह संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकती है और दर्द का निवारण कर सकती है।

भ्रम- हल्दी से वजन होता है कम

बहुत लोग मानते हैं कि हल्दी का सेवन करने से तुरंत वजन घटाने लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। हल्दी अपने कुछ खास गुणों के लिए जानी जाती है, जो शरीर के कार्यों को सुधारने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, केवल हल्दी पर निर्भर रहना गलत होगा। इन सभी भ्रमों की सच्चाई जानकर हम समझ सकते हैं कि हल्दी हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन इसे किसी भी समस्या का पूर्ण समाधान मानना सही नहीं है।

