वज्रपात से जुड़े इन भ्रमों को सच मानते हैं लोग, जानिए इनकी सच्चाई

वज्रपात एक प्राकृतिक घटना है, जो अक्सर भारी बारिश और तूफान के दौरान होती है। इसके बारे में कई भ्रम और गलत धारणाएं प्रचलित हैं, जिन्हें सही जानकारी न होने के कारण लोग सच मान लेते हैं। इस लेख में हम कुछ प्रमुख भ्रमों और उनकी सच्चाई को जानेंगे, ताकि आप सही जानकारी से अवगत हो सकें और वज्रपात के दौरान सुरक्षित रह सकें। ये जानकारी हर किसी के लिए जरूरी है, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

#1 भ्रम- पेड़ के नीचे खड़े रहने से आप रहेंगे सुरक्षित यह सबसे आम भ्रम है कि पेड़ के नीचे खड़े रहने पर वज्रपात यानि बिजली नहीं गिरती। हालांकि, सच्चाई यह है कि वज्रपात पेड़ पर भी गिर सकता है। अगर आप किसी बड़े पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसा करने से आप पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए, वज्रपात के दौरान किसी पेड़ के नीचे खड़े रहने से बचना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए।

#2 भ्रम- मोबाइल इस्तेमाल करते समय नहीं गिरता वज्रपात कई लोग मानते हैं कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करते समय वज्रपात नहीं आता, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। अगर आप किसी खुले मैदान में मोबाइल से किसी को फोन कर रहे हैं तो वज्रपात के गिरने का खतरा रहता है, क्योंकि मोबाइल धातु से बना होता है और यह बिजली का अच्छा चालक होता है। इसलिए, वज्रपात के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करने से बचें और सुरक्षित स्थान पर जाएं।

#3 भ्रम- कार में बैठना होता है सुरक्षित इस भ्रम को भी लोग सच मानते हैं कि कार में बैठने से वज्रपात से सुरक्षित रहा जा सकता है। हालांकि, सच्चाई यह है कि कार में भी वज्रपात लग सकता है। हालांकि, इसके टायर जमीन से जुड़े होते हैं, जिससे आपको कुछ हद तक सुरक्षा मिल सकती है। जब वज्रपात हो रहा हो तो कार से अचानक बाहर निकलने से बचें और इंतजार करें, जब तक कि मौसम साफ न हो जाए।

#4 भ्रम- घर पर बिजली उपकरण चलाने से होता है नुकसान कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप वज्रपात होते समय बिजली के टीवी और फ्रिज आदि जैसे उपकरण चला रहे हैं तो इनसे नुकसान हो सकता है। हालांकि, अगर आपके घर में अच्छे ग्राउंडिंग सिस्टम लगे हों तो इससे कोई हानि नहीं होती है। फिर भी बेहतर होगा कि आप वज्रपात के दौरान बिजली उपकरणों का उपयोग न करें, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।