सर्दियों में दुल्हन बनने वाली महिलाएं न करें ये 5 गलतियां, अच्छा होगा मेकअप

शादी का दिन हर लड़की के लिए खास होता है, खासकर जब वह सर्दियों में होती है तो कई चुनौतियां भी आती हैं। सर्दियों में त्वचा की देखभाल और मेकअप में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि आप सबसे खूबसूरत दिखें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो सर्दियों में दुल्हन बनने वाली महिलाओं को नहीं करनी चाहिए ताकि उनका चेहरा निखरा हुआ और चमकदार दिखे।

#1 त्वचा की सफाई न करना सर्दियों में त्वचा की सफाई करना बहुत जरूरी है। कई महिलाएं यह गलती करती हैं कि वे अपने चेहरे को सही ढंग से साफ नहीं करतीं। इससे उनकी त्वचा पर धूल-मिट्टी और गंदगी जमा हो जाती है, जिससे चेहरे की चमक कम हो जाती है। इसलिए रोजाना अपने चेहरे को अच्छे फेसवॉश से धोएं और उसे साफ-सुथरा रखें। इसके अलावा हफ्ते में कम से कम दो बार स्क्रब करें ताकि मृत त्वचा हट सके।

#2 मॉइस्चराइजर का न लगाना सर्दियों में त्वचा बहुत जल्दी सूख जाती है, इसलिए इसे नमी देना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने चेहरे पर नमी देने वाला क्रीम नहीं लगाती हैं तो आपकी त्वचा बेजान और बुरी तरह से सूखी हो जाएगी। इसके अलावा मेकअप भी सही से नहीं बैठता और जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए अपने चेहरे को साफ करने के बाद हमेशा उस पर एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि आपकी त्वचा नमी बनी रहे और चमकदार दिखे।

#3 प्राइमर का इस्तेमाल न करना प्राइमर मेकअप का आधार होता है, जिसे नजरअंदाज करना गलत है। अगर आप शादी वाले दिन सही प्राइमर का इस्तेमाल नहीं करती हैं तो आपका मेकअप जल्दी खराब हो सकता है। प्राइमर लगाने से आपके चेहरे की त्वचा चिकनी और मुलायम लगती है, जिससे मेकअप लंबे समय तक टिकता है। इसके अलावा प्राइमर लगाने से चेहरे के छिद्र भी छोटे दिखते हैं और त्वचा की बनावट भी बेहतर लगती है।

#4 गलत फाउंडेशन चुनना सर्दियों में अक्सर त्वचा का रंग हल्का हो जाता है इसलिए सही फाउंडेशन चुनना बहुत जरूरी है। अगर आपने गर्मियों वाला फाउंडेशन लगा लिया तो आपका चेहरा अलग-अलग रंग का लगेगा और बहुत अजीब लगेगा। इसलिए हमेशा अपने त्वचा के रंग और प्रकार के अनुसार फाउंडेशन चुनें और उसे अच्छी तरह से मिलाएं ताकि आपका चेहरा एकसार दिखे। इसके अलावा फाउंडेशन लगाने से पहले प्राइमर जरूर लगाएं ताकि मेकअप लंबे समय तक टिका रहे और चमकदार दिखे।