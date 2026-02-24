होली पर मेहमानों का इन रंग-बिरंगी मिठाइयों से करें मुंह मीठा, सभी को आएंगी पसंद

होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है, क्यूंकि इस दिन लोग बैर भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इस साल यह पर्व 4 मार्च को पड़ रहा है, जब सारा देश रंगों में सराबोर नजर आएगा। होली का जश्न रंगों के साथ-साथ मीठे पकवानों के बिना भी अधूरा है। इस दिन घर आए मेहमानों का मुंह मीठा करने के लिए आप ये 5 रंग-बिरंगी मिठाइयां बना सकते हैं। ये सभी को पसंद आएंगी और इनकी रेसिपी आसान है।

#1 रंग-बिरंगे मोतीचूर के लड्डू सबसे पहले एक कटोरे में बेसन को पानी के साथ मिलाएं और इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। इसके बाद मिश्रण को एक छन्नी से छानकर एक प्लेट में डालें और फिर बेसन के मिश्रण के छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें तेल में तलें। अब पानी और चीनी को उबालकर चाशनी बनाएं, फिर इसमें केसर मिलाएं। आखिर में मोतीचूर के लड्डू को ठंडा होने के बाद चाशनी में डालें। सभी लड्डू को अलग-अलग रंगों वाला बनाएं।

#2 रंगीन गुलाब जामुन सबसे पहले एक कटोरे में खोया, मैदा और दूध को मिलाकर आटा गूंथ लें, फिर इसमें थोड़ा-सा रंग मिलाएं। अब इस आटे से गुलाब जामुन के छोटे-छोटे गोले बनाएं। इसके बाद एक कढ़ाई में देसी घी गर्म करके उसमें गुलाब जामुन को सुनहरा भूरा होने तक तलें। अब एक पैन में चीनी और पानी को मिलाकर चाशनी बनाएं, फिर इसमें गुलाब जामुन डालकर 10 मिनट तक पकाएं। अलग-अलग बैच में अलग-अलग रंग मिलाकर इन्हें तैयार करें।

#3 रंग-बिरंगी रबड़ी सबसे पहले एक पैन में दूध और चीनी को मिलाकर मध्यम आंच पर पकाएं। इसके बाद पैन में काजू, बादाम और किशमिश डालकर इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएं। अब एक प्लेट में सूजी, दूध, घी और बेकिंग पाउडर को मिलाकर इसे 10 मिनट के लिए ढककर रखें। इसके बाद मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर इन्हें धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में रबड़ी को ठंडा करें। रबड़ी को अलग-अलग बर्तन में निकालकर उसमें विभिन्न खाने वाले रंग मिला दें।

#4 रंग-बिरंगी खीर सबसे पहले एक पैन में दूध को मध्यम आंच पर उबालें, फिर इसमें चीनी, काजू और बादाम मिलाएं। अब इसमें थोड़ा-सा रंग मिलाकर इसे 10 मिनट तक पकाएं। इसके बाद एक कटोरे में चावल और पानी को मिलाकर इसे 10 मिनट के लिए ढककर रखें। अब चावल के मिश्रण को पैन में डालकर इसे धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएं। आखिर में खीर को ठंडा करने के बाद इसे परोसें।