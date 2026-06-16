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कई संस्कृतियों में शुभ माने जाते हैं इन रंगों वाले कपड़े, पहनकर आप भी रहेंगे खुशहाल
कपड़ों के लिए शुभ माने जाने वाले रंग

कई संस्कृतियों में शुभ माने जाते हैं इन रंगों वाले कपड़े, पहनकर आप भी रहेंगे खुशहाल

लेखन सयाली
Jun 16, 2026
04:38 pm
क्या है खबर?

कपड़े न केवल हमारे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, बल्कि हमारे जीवन पर भी असर डालते हैं। कई संस्कृतियों में कुछ रंगों रंगों वाले कपड़ों को शुभ माना जाता है। इस लेख में हम आपको अलग-अलग देशों में कपड़ों के शुभ रंगों के बारे में बताएंगे। साथ ही जानेंगे कि कैसे ये रंग जीवन में सकारात्मकता और भाग्य ला सकते हैं। इस तरह आप अपने कपड़ों के चयन में सावधानी बरत सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं।

#1

लाल रंग (भारत)

भारत में लाल रंग को अच्छा और शुभ माना जाता है। यह रंग न केवल शादी-ब्याह जैसे खास मौकों पर पहना जाता है, बल्कि त्योहारों और पूजा में भी इसका खास महत्व होता है। माना जाता है कि लाल रंग ऊर्जा और उत्साह बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। इसलिए, भारतीय संस्कृति में लाल रंग का उपयोग खास मौकों पर किया जाता है। इस रंग को महिलाओं के सुहाग से भी जोड़ा जाता है।

#2

पीला रंग (चीन)

चीन में पीले रंग को समृद्धि और धन का प्रतीक माना जाता है। यह रंग राजाओं का भी पसंदीदा रहा है, क्योंकि यह शाही और राजसी अंदाज देता है। चीनी संस्कृति में पीला रंग शुभ माना जाता है और इसे पहनने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और धन आने की संभावना बढ़ती है। इसलिए, खास मौकों पर पीले रंग के कपड़े पहनना पसंद किया जाता है। इस रंग के कपड़े पहनने से जीवन में सकारात्मकता भी आती है।

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#3

हरा रंग (मेक्सिको)

मेक्सिको में हरे रंग को प्रकृति और ताजगी का प्रतीक माना जाता है। यह रंग जीवन शक्ति और नई शुरुआत का भी प्रतीक है। मेक्सिकन संस्कृति में हरे रंग का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों में किया जाता है। माना जाता है कि हरा रंग पहनने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए, खास मौकों पर मेक्सिको में हरे रंग के कपड़े पहनना पसंद किया जाता है।

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#4

नीला रंग (फिनलैंड)

फिनलैंड में नीले रंग को शांति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। यह रंग आकाश और पानी की याद दिलाता है, जो फिनलैंड की प्राकृतिक सुंदरता का हिस्सा हैं। फिनलैंड में नीले रंग का उपयोग खास मौकों पर किया जाता है। इसके अलावा नीला रंग पहनने से व्यक्ति के जीवन में शांति और स्थिरता बनी रहती है। आप भी इस रंग के कपड़े पहनकर सबसे अच्छे दिख सकते हैं।

#5

काला रंग (अफ्रीका)

अफ्रीकी देशों में काला रंग शक्ति, रहस्य और गंभीरता का प्रतीक माना जाता है। यह रंग कई अहम मौकों पर पहना जाता है, जैसे शादी-ब्याह या अन्य समारोहों में। अफ्रीका में काला रंग पहनने से व्यक्ति के जीवन में शक्ति और गंभीरता आती है। इस तरह विभिन्न देशों में अलग-अलग रंगों का महत्व होता है, जो हमारी संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। इन शुभ रंगों को ध्यान में रखकर आप अपने कपड़ों का चयन कर सकते हैं।

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