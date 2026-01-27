सांवली त्वचा वाली महिलाएं चुन सकती हैं इन 5 रंगों वाले ब्लश, लगेंगी बेहद खूबसूरत

ब्लश एक मेकअप उत्पाद है, जो चेहरे को लाली देता है। हर किसी की त्वचा का रंग अलग होता है और उन्हें उसके हिसाब से ही ब्लश खरीदना चाहिए। गहरी रंगत वाली महिलाएं अगर गलत रंग का ब्लश लगाती हैं तो उनका लुक बिगाड़ सकता है। सही ब्लश त्वचा के रंग को संतुलित करता है और चेहरे की सुंदरता बढ़ाता है। आज के मेकअप टिप्स में हम सांवली त्वचा वाली महिलाओं के लिए सही रंग के ब्लश के सुझाव देंगे।

#1 पीच रंग का ब्लश गहरी रंगत वाली महिलाओं के ऊपर पीच रंग का ब्लश सबसे अच्छा लग सकता है। यह रंग न केवल चेहरे को ताजगी देता है, बल्कि एक प्राकृतिक चमक भी प्रदान करता है। सांवली त्वचा में अक्सर गर्म, सुनहरे या जैतून जैसे अंडरटोन होते हैं। पीच ब्लश इस गर्माहट को और बढ़ा देते हैं, जिससे एक खूबसूरत लाली मिलती है। यह रंग खासकर गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है और चेहरे को चमकदार दिखा सकता है।

#2 मौव रंग का ब्लश मौव एक ऐसा रंग है, जो सांवली त्वचा वाली महिलाओं पर बहुत अच्छा लगता है। यह रंग हल्का गुलाबी और नारंगी का मिश्रण होता है, जो चेहरे को एक जीवंतता देता है। इस रंग का ब्लश लगाने से आपका चेहरा ताजगी भरा नजर आएगा और आपको एक प्राकृतिक लाली मिल जाएगी। इसे पहले हाथों के पीछे लगाएं और थोड़ा गर्म कर लें। इसके बाद उंगली की मदद से इसे गालों पर लगा लें।

Advertisement

#3 बरगंडी रंग का ब्लश बरगंडी रंग का ब्लश भी गहरी त्वचा वाली महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है। यह रंग त्वचा के गहरे रंग के साथ मेल खाता है और चेहरे पर एक खास चमक ले आता हैं। इसके गहरे और समृद्ध अंडरटोन एक प्राकृतिक लाली प्रदान करते हैं, जो चॉक जैसी या फीकी नहीं दिखती। इसे लगाने से आपका लुक और भी आकर्षक और मनोहर लगेगा। बेरी और वाइन जैसे बरगंडी रंग के ब्लश त्वचा की स्वाभाविक गर्माहट को बढ़ाते हैं।

Advertisement

#4 बैंगनी रंग का ब्लश आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन सांवली महिलाओं पर बैंगनी रंग का ब्लश खूब जंचता है। यह एक कलर-करेक्टर के रूप में काम करता है, जो पीले या जैतून जैसे अंडरटोन को बेअसर करता है। ब्लेंड करने पर यह प्राकृतिक दिखने वाला मैजेंटा या बेरी गुलाबी रंग का हो जाता है। हल्के ब्लश के विपरीत, बैंगनी रंग का ब्लश एक शानदार चमक देता है। हालांकि, गहरे बैंगनी ब्लश का ही चयन करना सही होगा।