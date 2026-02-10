पुरुषों पर बहुत अच्छे लगते हैं रंगों के ये संयोजन, फैशन का बनाएं हिस्सा

पुरुषों के कपड़ों में रंगों का सही चयन करना अहम होता है, जिससे पूरा लुक बन या बिगड़ सकता है। सही रंगों का मेल न केवल लुक को खास बनाता है, बल्कि व्यक्तित्व को भी निखारने का काम करता है। इस लेख में हम कुछ ऐसे रंगों के मेल बताएंगे, जो पुरुषों के फैशन स्टाइल को और भी बेहतर बना सकते हैं। आप इन रंग संयोजन वाले कपड़े पहनकर हर मौके पर खास लगेंगे और सबकी तारीफें भी बटोरेंगे।

#1 नीला और सफेद नीला और सफेद रंग का मेल हमेशा से ही क्लासी माना जाता है। यह संयोजन खास तौर से पेशेवर लुक के लिए सबसे बढ़िया रहता है। सफेद रंग की शर्ट या टी-शर्ट के साथ नीले रंग की पैंट पहनने से एक स्मार्ट लुक मिलता है। इसके अलावा नीले रंग के सूट के अंदर सफेद शर्ट पहनकर भी आकर्षक दिखा जा सकता है। नीली शर्ट के साथ सफेद जींस स्टाइल करना भी एक बेहतरीन विकल्प होगा।

#2 ग्रे और काला ग्रे और काले का मेल पुराना नहीं होता और हर रंगत वाले पुरुष पर अच्छा लगता है। ग्रे टी-शर्ट या स्वेटर के साथ काली जींस पहनकर आप एक शानदार लुक पा सकते हैं। इन रंगों वाला मेल हर मौके के लिए आदर्श रहता है, फिर चाहे वह कोई पार्टी हो या यात्रा पर ही क्यों न जाना हो। आप अपनी पसंद के हिसाब से इन रंगों वाले कपड़ों का चुनाव कर सकते हैं और हमेशा खास दिख सकते हैं।

Advertisement

#3 हरा और भूरा हरा और भूरा एक ऐसा रंग संयोजन है, जो आपको थोड़ा अलग लुक दे सकता है। यह संयोजन प्रकृति से प्रेरित रंग प्रदान करता है और एक ताजगी भरा लुक देता है। आप दोनों रंगों वाले किसी भी 2 कपड़ों के एक साथ पेयर करके बेहतरीन आउटफिट बना सकते हैं। हालांकि, अपनी रंगत के अनुसार ही हरे और भूरे रंग के शेड का चुनाव करें। इससे आप स्मार्ट दिखेंगे और आपका रंग दबा हुआ भी नहीं लगेगा।

Advertisement

#4 गहरा नीला और ग्रे गहरा नीला और ग्रे का मेल भी हर पुरुष पर जंचता है, खास तौर से भारतीय पुरुषों पर। गहरे नीले रंग की शर्ट के साथ ग्रे पैंट पहनकर आप एक पेशेवर लुक पा सकते हैं। इसके अलावा ग्रे हुडी या टी-शर्ट के साथ नीली पैंट और जींस भी शानदार लगती हैं। आप चाहें तो एक रंग का आउटफिट पहनकर दूसरे रंग वाली एक्सेसरीज भी पहन सकते हैं। यह रंग संयोजन आपको आत्मविश्वास देगा और सबसे हैंडसम दिखाएगा।