बैंगनी रंग की साड़ी पर खूब जचेंगे इन 5 रंगों वाले ब्लाउज, पहनकर लगेंगी सुंदर

बैंगनी रंग की साड़ियां इन दिनों काफी चलन में आ गई हैं। इसका गहरा शेड हो या हल्का, दोनों ही भारतीय महिलाओं पर अच्छे लगते हैं। इस रंग की साड़ी को आप पार्टी, फेयरवेल, शादी या फिर पूजा जैसे कई अवसरों पर पहन सकती हैं। बैंगनी साड़ी का असली लुक तभी आएगा जब आप उसे अच्छे ब्लाउज के साथ स्टाइल करेंगी। आज के फैशन टिप्स में जानिए बैंगनी साड़ी के साथ किन रंगों वाले ब्लाउज बढ़िया लगते हैं।

#1 पीले रंग का ब्लाउज बैंगनी रंग की साड़ी के साथ पीले रंग का ब्लाउज बेहतरीन लग सकता है। यह रंग न केवल साड़ी के बैंगनी रंग को उभारता है, बल्कि आपको एक साफ-सुथरा और आकर्षक लुक भी देता है। लैवेंडर साड़ी के साथ हल्के पीले रंग का और बैंगनी के गहरे शेड वाली साड़ी के साथ गहरे पीले रंग का ब्लाउज स्टाइल किया जा सकता है। इसे पहनकर आप किसी भी समारोह में खास दिख सकती हैं।

#2 गुलाबी रंग का ब्लाउज बैंगनी रंग की साड़ी के साथ गुलाबी रंग का ब्लाउज सबसे अच्छा लगेगा। यह रंग संयोजन हमेशा से ही सदाबहार और सबका पसंदीदा रहा है। गुलाबी रंग की चमक बैंगनी रंग की साड़ी के साथ मिलकर बेहद शाही और एलिगेंट लुक प्रदान करेगी। अगर आप गहरे बैंगनी रंग की साड़ी पहन रही हैं तो रानी गुलाबी ब्लाउज शानदार लगेगा। वहीं, लैवेंडर जैसे हल्के शेड वाली साड़ी के ऊपर पेस्टल या बेबी गुलाबी ब्लाउज सुंदर दिखेगा।

Advertisement

#3 हरे रंग का ब्लाउज अगर आप किसी खास मौके पर बैंगनी साड़ी पहन रही हैं तो उसे हरे रंग के ब्लाउज के साथ पेयर करें। हरे रंग की ताजगी आपके पूरे लुक को नया अंदाज दे सकती है और आपको भीड़ से अलग दिखा सकती है। यह संयोजन थोड़ा अलग रहेगा, जो ज्यादा लोग नहीं अपनाते हैं। आपको गहरे हरे रंग का ब्लाउज ही चुनना चाहिए, जिसके बॉर्डर पर साड़ी से मिलता-जुलता काम हो।

Advertisement

#4 नीले रंग का ब्लाउज ज्यादा महिलाएं नहीं जानतीं, लेकिन बैंगनी के साथ नीले का संयोजन वाकई शानदार लगता है। नीले रंग की ठंडक बैंगनी रंग की गर्माहट के साथ मिलकर एक बेहतरीन संयोजन बनाती है। यह मेल आखों को आराम देगा और आप सभी की तारीफें बटोर पाएंगी। आप बैंगनी साड़ी के साथ फिरोजी नीले, आसमानी नीले, गहरे नीले या रॉयल नीले रंग का ब्लाउज स्टाइल कर सकती हैं। आप जहां भी जाएंगी, इस संयोजन में केवल आप ही नजर आएंगी।