गर्मियों के दौरान इन 5 देसी ठंडे व्यंजनों का लेना चाहिए मजा, पेट रहेगा ठंडा

गर्मियों में कई लोग गर्म खाने से परहेज करने लगते हैं, क्योंकि गर्मी के कारण खाने से पसीना आने लगता है। हालांकि, ठंडे व्यंजनों का सेवन करने से इस समस्या से राहत मिल सकती है। साथ ही ठंडे व्यंजन पेट को ठंडक देने के साथ-साथ ताजगी भी प्रदान कर सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे भारतीय ठंडे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिनका सेवन दोपहर और रात के खाने में किया जा सकता है।

#1 दही चावल दही चावल एक ऐसा व्यंजन है, जो दक्षिण भारत में बहुत ही चाव से खाया जाता है। अब गर्मियों के दौरान इसे भारत के ज्यादातर शहरों में खाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल पका लें। इसके बाद उन्हें ठंडा कर लें और ताजे दही में मिला दें। इस व्यंजन के ऊपर सरसों के बीज, करी पत्ते, अदरक और हरी मिर्च का तड़का लगाएं। इसे खाने से पाचन दुरुस्त रहता है और शरीर को ठंडक मिलती है।

#2 पखाला भात पखाला भात ओडिशा का एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसकी सादगी ही उसकी असल पहचान है। इसे भी खास तौर से गर्मियों के दौरान खाया जाता है, ताकि पेट ठंडा रहे और गर्मी से राहत मिले। इसके लिए सबसे पहले चावल पकाए जाते हैं और फिर उन्हें रातभर पानी में भिगोकर रखा जाता है। कई लोग इन्हें दही में भिगोना भी पसंद करते हैं। इसे आप आलू के चोखे, बैंगन भाजा और पापड़ आदि के साथ खा सकते हैं।

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#3 खीरे का रायता खीरे का रायता बनाने के लिए सबसे पहले खीरे को धोकर छिलें, फिर इसे कद्दूकस करके एक कटोरे में डालें। अब इस पर थोड़ा नमक छिड़कें और इसे 10-15 मिनट के लिए अलग रख दें। इसके बाद दही को फेंटकर उसमें भुना जीरा पाउडर, कद्दूकस किया हुआ खीरा और स्वादानुसार नमक मिलाएं। अब आपका खीरे का रायता तैयार है। इसे आप चावल या किसी भी तरह के भोजन के साथ खा सकते हैं।

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#4 फालूदा फालूदा बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में सेंवई को उबालें। इसके बाद सेंवई को ठंडे पानी में डालें और छानकर एक गिलास में डालें। अब गिलास में थोड़ा-सा गुलाब का शरबत और चीनी का शरबत डालें, फिर इसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियां डालें। इसके बाद गिलास में थोड़ा गाढ़ा दूध, बर्फ के टुकड़े और थोड़े भुने हुए मेवे डालें। अंत में गिलास को एक चम्मच के साथ परोसें।