पतझड़ के मौसम में इन 5 कॉफी का लें मजा, स्वाद में होती हैं लाजवाब

मेपल सिरप वाली कॉफी एक मीठा और पौष्टिक विकल्प हो सकता है, जो आपके दिन को खास बना सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कप पानी उबालें, फिर उसमें कॉफी पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं।

जब पानी उबलने लगे तो उसमें मेपल सिरप डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को कप में डालें और ऊपर से थोड़ी-सी मलाई डालकर गर्मा-गर्म परोसें।

इसका स्वाद आपके मूड को तरोताजा कर देगा।