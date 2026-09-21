पतझड़ के मौसम में इन 5 कॉफी का लें मजा, स्वाद में होती हैं लाजवाब
क्या है खबर?
पतझड़ के मौसम में कॉफी का सेवन करना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न केवल आपको गर्माहट देती है, बल्कि आपके मूड को भी बेहतर बनाती है। इस मौसम में कुछ खास कॉफी पेय हैं, जो आपके अनुभव को और भी खास बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी कॉफी की रेसिपी बताते हैं, जो पतझड़ के मौसम में बहुत ही स्वादिष्ट और आरामदायक लगती हैं।
#1
कद्दू की मसालेदार कॉफी
कद्दू की मसालेदार कॉफी एक अनोखा और स्वादिष्ट पेय है, जो आपको गर्माहट और आराम देता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कप दूध में थोड़ी मात्रा में कद्दू का पेस्ट मिलाएं, फिर इसमें कॉफी पाउडर, चीनी और दालचीनी पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं।
इस मिश्रण को धीमी आंच पर गर्म करें जब तक कि यह उबलने न लगे। अब इसे कप में डालें और ऊपर से थोड़ा-सा जायफल घिसकर गर्मागर्म परोसें।
#2
मेपल सिरप वाली कॉफी
मेपल सिरप वाली कॉफी एक मीठा और पौष्टिक विकल्प हो सकता है, जो आपके दिन को खास बना सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कप पानी उबालें, फिर उसमें कॉफी पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं।
जब पानी उबलने लगे तो उसमें मेपल सिरप डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को कप में डालें और ऊपर से थोड़ी-सी मलाई डालकर गर्मा-गर्म परोसें।
इसका स्वाद आपके मूड को तरोताजा कर देगा।
#3
चॉकलेट वाली कॉफी
अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो यह पेय आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कप पानी उबालें, फिर उसमें कॉफी पाउडर, चीनी और कोको पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं।
जब पानी उबलने लगे तो उसमें दूध डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को कप में डालें और ऊपर से थोड़ी-सी मलाई डालकर गर्मा-गर्म परोसें।
इसका स्वाद आपके मूड को तरोताजा कर देगा।
#4
बादाम वाली कॉफी
बादाम वाली कॉफी सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और विटामिन होते हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुछ बादाम को भिगोकर पीस लें, फिर एक कप पानी उबालें, उसमें कॉफी पाउडर, चीनी और बादाम का पेस्ट डालकर अच्छे से मिलाएं।
जब पानी उबलने लगे तो उसमें दूध डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को कप में डालें और ऊपर से थोड़ी-सी मलाई डालकर गर्मा-गर्म परोसें।
#5
इलायची मसाला कॉफी
इलायची मसाला कॉफी एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जिसे विशेष अवसरों पर बनाया जाता था। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी गर्म करें, फिर उसमें अदरक का रस, इलायची पाउडर, लौंग पाउडर और दालचीनी पाउडर डालें।
अब इसमें चीनी डालकर उबालें जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए, फिर इसमें कॉफी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को कप में डालें और गर्मा-गर्म परोसें।