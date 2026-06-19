ट्रेकिंग पर जाने वाली महिलाएं पहनें ये 5 कपड़े, आराम के साथ-साथ मिलेगा स्टाइलिश लुक

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ट्रेकिंग के लिए जूते

ट्रेकिंग वाले जूते सबसे अहम होते हैं, क्योंकि ये आपके पैरों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अच्छी पकड़ वाले बूट चुनें, जो फिसलन भरी सतहों पर भी अच्छी तरह से काम करें। इसके अलावा जूते का आकार ऐसा होना चाहिए, जिससे पैरों को आराम मिले। ध्यान रखें कि जूते पानी से बचाने वाले हों, ताकि बारिश में भी आपके पैर सूखे रहें। सही ट्रेकिंग वाले जूते न केवल आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं, बल्कि आपको आरामदायक भी रखते हैं।